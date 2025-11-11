Un robo calificado como "insólito" por fuentes policiales tuvo lugar este lunes por la siesta en un local de venta de celulares situado en el microcentro, específicamente sobre la Avenida Ignacio de la Roza. El ladrón demostró una notable ingeniosidad al elegir su punto de ingreso.

El acceso al interior del comercio se realizó a través del gabinete de gas. Aparentemente, el ladrón no ejerció violencia para ingresar. Esto se debe a que, según fuentes, el gabinete de gas estaba siendo arreglado por el dueño del local y comunicaba directamente con el interior.

El malviviente, descrito por las fuentes policiales como aparentemente de contextura chica, aprovechó esta particular vía de entrada. Una vez dentro del local, sustrajo una gran cantidad de elementos de valor, aunque la cifra exacta no pudo ser precisada.

Entre los bienes que el ladrón se llevó, se encuentran celulares, auriculares, joysticks, cables y cargadores, y relojes, entre otras cosas.

A pesar de que este suceso ocurrió en pleno microcentro sanjuanino, el ladrón no fue advertido ni por los vecinos ni por el personal de seguridad presente en la zona. El propietario del local de venta de celulares se dio cuenta del robo recién en el momento en que llegó al establecimiento.