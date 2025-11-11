Esmeralda Mitre acusa a Yanina Latorre de ser "parte de su secuestro"

En un nuevo capítulo de su histórica disputa, la actriz Esmeralda Mitre volvió a cargar con dureza contra la periodista Yanina Latorre, lanzando una de las acusaciones más graves de su carrera mediática: aseguró que la panelista fue "parte de mi secuestro y del plan para internarme en un psiquiátrico".

Las declaraciones ocurrieron en el streaming No tan Pronto, donde Mitre explicó que Latorre está "denunciada penal y civilmente" en el marco de una presunta maniobra. "Ella es parte de un fraude. Fraude quiere decir plan para internarme en un psiquiátrico. Yanina Latorre fue parte de mi secuestro porque se unió con las personas que me secuestraron y fue la única que dio mala información", afirmó Mitre con contundencia.

Publicidad

Según el relato de la heredera, la acción de Latorre consistió en difundir datos falsos sobre su situación personal y económica que contribuirían a un panorama judicial desfavorable para ella. "Dijo que yo no tenía luz, que no tenía gas, que no tenía teléfono, que dormía en un colchón. Todo eso lo hizo ella", remarcó, y cuestionó que, siendo una figura mediática, no haya chequeado la veracidad de la información.

Mitre sostiene que todo el plan se desencadenó en un contexto familiar tenso, cuando descubrió supuestas maniobras económicas irregulares de su madre y hermana con dinero y propiedades que, a su entender, le correspondían.

Publicidad

"Cuando descubro que el dinero estaba en cuentas en Estados Unidos, Luxemburgo y Uruguay, me sacan todo. Cuando lo litigo, entran a mi casa sin orden judicial, me agarran de los pelos y me sacan", describió crudamente sobre el día del presunto secuestro.

La actriz asegura que Latorre ya poseía la información —que considera falsa— el mismo día del episodio, facilitando que la situación tomara curso judicial. "Ese mismo día que me secuestran, Yanina Latorre tenía toda la información para que esto se judicializara y yo terminara internada. Si no hubiera querido estar demandada penal y civilmente, tendría que haber chequeado. Por ende, ella es parte del fraude", sentenció.

Publicidad

Esmeralda Mitre recordó los momentos de pánico vividos cuando fue reducida y subida a una ambulancia. "Cuando entran a mi casa veo que hay una silla de ruedas y dije: si no me entrego, termino en un psiquiátrico", relató. Además, aseguró que la filmaron al salir y fue llevada a una clínica privada (La Trinidad), señalando que si el procedimiento hubiera sido legal, debió ser trasladada a un hospital público. La actriz catalogó el hecho como un "intento de asesinato".