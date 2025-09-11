La conmemoración del Día del Maestro en San Juan estuvo marcada por un discurso cargado de declaraciones contundentes y una posterior defensa de la educación pública que reflejó la tensión actual en el ámbito político nacional.

Lucía González, directora de la emblemática Casa de Sarmiento, fue la protagonista de un mensaje que no pasó desapercibido. En un evento que contó con la presencia de destacadas figuras políticas, donde afirmó textualmente que "Argentina es un estado obeso dónde es necesario hacer recortes". Su intervención culminó con una frase que resonó con la retórica de la actual administración nacional: "la libertad avanza o Argentina retrocede".

Publicidad

Este fuerte discurso se dio en un contexto particularmente sensible para el sector educativo. Durante el mismo acto, el gobernador Marcelo Orrego, quien se encontraba presente, tomó la palabra para defender enfáticamente la educación pública. La postura de Orrego se enmarcó directamente como una respuesta al reciente veto del presidente Javier Milei al financiamiento universitario, una medida que ha generado gran debate y preocupación en todo el país.

La jornada, dedicada a reconocer la labor de los educadores, evidenció así las marcadas diferencias de visión sobre el rol del Estado y la educación, reflejando el complejo panorama político que atraviesa Argentina.