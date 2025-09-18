La estrella de UFC que pide pelear con Conor McGregor en su posible regreso

El universo de las Artes Marciales Mixtas vuelve a vibrar con las declaraciones de Conor McGregor. El excampeón de dos divisiones de la UFC ha puesto en el punto de mira un escenario sin precedentes: ser la estrella principal del primer evento que la compañía planea realizar en la Casa Blanca en junio de 2026. Las esperanzas de un regreso del irlandés, ausente desde su lesión en julio de 2021, se intensifican, especialmente porque Dana White, presidente de la UFC, confirmó que "mantiene conversaciones constantes" y lo ve "entrenando y en el pool de pruebas".

El posible adversario para ese histórico debut parece ser, para la mayoría de los expertos y aficionados, Michael Chandler. El estadounidense, que fue entrenador rival de McGregor en la última edición del reality The Ultimate Fighter, ha manifestado su firme convicción de que el enfrentamiento se materializará en ese contexto. "Creo que estamos más cerca que nunca de que Conor vuelva", declaró a MMA Fighting, añadiendo con seguridad: "En mi corazón, creo que pelearé con él en la Casa Blanca. Tiene todo el sentido".

Publicidad

Chandler sostiene que la pelea es una necesidad para la narrativa de la UFC, recordando que son los únicos entrenadores de la misma categoría que aún no han resuelto sus "asuntos pendientes" en el octágono. Además, el estadounidense destaca su fiabilidad como un factor crucial para una cartelera de esta magnitud: "Nunca he fallado en dar el peso ni me he retirado de una pelea. En una cartelera tan grande necesitas certezas, y yo siempre aparezco cuando suena la campana”. El regreso de McGregor, que tuvo un intento fallido en 2024 por una rotura de dedo, cobra ahora mayor fuerza tras dejar de lado su candidatura presidencial en Irlanda.

La cautela de Dana White y la ambición de Chandler

Dana White prefiere mantener la cautela respecto a la fecha, aunque confirmó la seriedad del irlandés, quien le ha reiterado: “Estoy totalmente en serio, quiero esto”. El directivo reveló en el pódcast Impaulsive que las negociaciones formales para la velada comenzarán en febrero de 2026. A pesar de que "aún queda mucho camino", White confía en que McGregor tiene ese evento como objetivo principal.

Publicidad

Por su parte, el ambicioso Chandler, a pesar de su reciente y exigente calendario, está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para el evento. "Lo primero es estar en la Casa Blanca. Si al final es Conor, mejor. Pero quiero ese evento”, confesó. Con su historial de récords de venta de pago por visión y el atractivo de ser un evento sin precedentes en la residencia presidencial, la UFC y los aficionados esperan que se concrete el choque Chandler vs. McGregor para un regreso que está destinado a hacer historia.