Manuel Adorni, flamante jefe de Gabinete, realizó sus primeras declaraciones públicas tras su designación y adelantó un período de gestión marcado por el diálogo y el federalismo.

El funcionario señaló que la administración buscará consensos con provincias y el Congreso para avanzar en reformas estructurales, destacando la importancia de la modernización laboral, la reforma impositiva y el Código Penal. “No va a haber nada más federal que esta etapa del Gobierno, donde vamos a discutir todas las leyes con las provincias y el Congreso”, afirmó Adorni en una entrevista por Radio Mitre.

El jefe de Gabinete resaltó además la figura de su antecesor, Guillermo Francos, destacando su aporte en la génesis del Gobierno y las herramientas puestas a disposición para continuar con la gestión.

Respecto a la relación con los gobernadores y el Pacto de Mayo, Adorni aseguró que existe voluntad de colaboración y que el Ejecutivo mantendrá un diálogo permanente: “El presidente les manifestó de manera directa que el diálogo con los gobernadores va a ser permanente y en pos de que la Argentina siga saliendo adelante”.

En materia laboral, el funcionario se refirió a la informalidad y las pymes, defendiendo la necesidad de reformas que beneficien a los trabajadores: “Cuando uno habla de informalidad laboral, es la gente que hoy no tiene ningún derecho. Defender este sistema es defender la falta de derechos de la mitad de los trabajadores”.

Sobre rumores de reformas polémicas, Adorni fue enfático en la transparencia: “Nos han acusado de todo y lo que demuestra el tiempo es que cuando no tenés nada para aportar, lo único que hacés es tratar de hacer daño. Todos los proyectos se difundirán de manera oficial”.

El nuevo jefe de Gabinete describió su recorrido en la gestión presidencial, desde vocero hasta controlar los medios públicos, y aseguró que su designación responde a la confianza directa del presidente.

Adorni subrayó que esta nueva etapa requiere priorizar el federalismo, dejar de lado los personalismos y pensar en lo que necesitan los argentinos, garantizando un Congreso equilibrado y leyes discutidas de manera amplia.