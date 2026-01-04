El diputado oficialista Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente venezolano Nicolás Maduro, difundió un mensaje en redes sociales tras la captura de su padre y de Cilia Flores en una operación militar de Estados Unidos, en el que acusó indirectamente a posibles conspiradores dentro del círculo político de su padre y llamó a mantener la movilización del chavismo en las calles.

En un audio difundido el domingo, Maduro Guerra afirmó que “la historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo va a revelar”, sugiriendo que la captura de Maduro podría haber sido facilitada por deslealtades internas en el aparato de poder que rodeaba al líder chavista.

Maduro Guerra, de 35 años y también señalado por la justicia estadounidense en causas relacionadas con narcotráfico, afirmó que ni él ni su familia se sentirán “débiles” por los acontecimientos recientes y que continuarán junto al pueblo bolivariano en la movilización y defensa de su proyecto político. “Nos van a ver en las calles, nos van a ver levantando las banderas de la dignidad”, expresó, en una declaración que combina resistencia política y un llamado a la unidad interna.

El mensaje también reflejó la percepción del chavismo sobre la intervención internacional: aunque calificaron la captura como una agresión extranjera, Maduro Guerra advirtió que el movimiento no cederá espacios ni mostrará debilidad ante la crisis surgida tras la detención de Maduro y Flores.

Hasta ahora, no se han nombrado públicamente posibles “traidores” concretos ni se presentaron pruebas específicas que respalden la idea de una colaboración interna con la operación estadounidense, pero la declaración queda como una advertencia política en medio del escenario de incertidumbre en Venezuela tras la caída del régimen anterior.