Una violenta pelea vecinal ocurrida este domingo por la tarde en Pocito terminó de la peor manera: un hombre fue baleado a quemarropa en el pecho, quedó internado en estado crítico en terapia intensiva y la Policía de San Juan detuvo a dos sujetos, uno de los cuales sería el autor del disparo. El grave episodio se registró en el barrio Las Pampas y generó un importante despliegue policial, con intervención de fuerzas especiales y posteriores allanamientos judiciales.

El hecho se produjo pasadas las 15 horas, cuando una discusión de vieja data entre dos vecinas del mencionado barrio volvió a encenderse. Según fuentes policiales dijeron a DIARIO HUARPE, el conflicto comenzó con un cruce verbal que rápidamente fue escalando. Una de las mujeres, que vive sola, habría sido increpada por su vecina y, en medio de la disputa, el esposo de esta última salió a la calle y se sumó a la discusión. En ese contexto, el hombre habría agredido físicamente a la mujer, dejándola en clara desventaja numérica.

Ante esa situación, la mujer atacada decidió ir a buscar a su hermano, que reside a pocas cuadras del lugar. Minutos después, el hombre llegó al barrio con la intención de reclamar por la agresión sufrida por su hermana. Fue entonces cuando la situación se tornó aún más violenta. El defensor fue identificado como Ricardo Caballero, de 40 años, quien al arribar al lugar se encontró con varios vecinos de la familia contraria, aparentemente aguardándolo.

De acuerdo a la reconstrucción policial, en medio de una acalorada discusión, Caballero recibió un disparo en el costado izquierdo del tórax. El proyectil lo dejó gravemente herido y tendido en el lugar, mientras el clima de tensión crecía minuto a minuto. La situación se tornó tan conflictiva que, según informó la Policía, las personas involucradas en el ataque impedían el ingreso de una ambulancia para asistir al herido.

Ante la gravedad del escenario, fue necesaria la intervención de la Guardia de Infantería, efectivos del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM) y personal de la Comisaría 7ª. Tras un operativo de contención, los uniformados lograron rescatar al herido, que debió ser trasladado de urgencia en una movilidad policial hasta el Hospital Doctor Guillermo Rawson, debido a la imposibilidad de ingreso del servicio de emergencias.

En el nosocomio capitalino, Caballero fue ingresado de inmediato al quirófano. Los médicos lograron extraer el proyectil y, tras la intervención quirúrgica, el paciente quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que ordenó una serie de medidas judiciales inmediatas. En ese marco, se realizaron allanamientos en el barrio Las Pampas que derivaron en la detención de dos hombres, ambos domiciliados en la zona. Entre ellos se encontraría el presunto autor del disparo, identificado como Alejandro Lara, de 35 años, quien tendría antecedentes policiales, no fue confirmada la condición penal del herido.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron cinco casquillos de munición de bajo calibre, que podría corresponder a un arma calibre 22, hallados en el domicilio donde se produjo la agresión. Estas evidencias serán sometidas a pericias balísticas, ya que la cantidad de vainas encontradas abre dos hipótesis: que el agresor haya efectuado varios disparos hasta impactar a Caballero o que haya existido más de un tirador.

Hasta el momento, no se logró secuestrar el arma de fuego utilizada en el ataque, por lo que los allanamientos y las tareas investigativas continúan. En virtud de que Lara sería el principal sospechoso de haber herido gravemente a Caballero, no se difundió la identidad del segundo detenido.