El Festival de Doma y Folklore El Jarillal 2026 se desarrolló con una importante convocatoria y se consolidó como una de las celebraciones tradicionales más destacadas del departamento Iglesia. La propuesta combinó espectáculos de doma, música folklórica y un clima festivo que convocó a familias, vecinos y turistas.

Durante la jornada, el público pudo disfrutar de las destrezas criollas, expresiones artísticas y números musicales que pusieron en valor las raíces culturales de la región, en un evento que año a año crece en participación y relevancia.

Desde la Municipalidad de Iglesia destacaron el compromiso de la organización y el esfuerzo realizado para llevar adelante el festival, subrayando la importancia de estas iniciativas para mantener vivas las tradiciones y fortalecer la identidad local.

Asimismo, se agradeció la presencia de los vecinos y visitantes que acompañaron la celebración, que no solo funciona como un espacio de encuentro cultural, sino también como un impulso al turismo y a la actividad social del departamento.

El Festival de El Jarillal volvió a demostrar que las tradiciones siguen vigentes y que el trabajo cultural sostenido es clave para preservar la historia y las costumbres de la comunidad.