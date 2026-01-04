El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se pronunció públicamente luego de la captura del exdictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen detenidos en la ciudad de Nueva York tras un operativo estadounidense a gran escala. Maduro se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados al uso de armas automáticas ante un tribunal federal de Manhattan.

En un video difundido a través de la red social X, de casi cuatro minutos de duración, González Urrutia sostuvo que los hechos recientes representan “un punto de inflexión en la historia de Venezuela”, aunque aclaró que se trata de “un paso importante, pero no suficiente” para la normalización del país.

“El compromiso es con el pueblo, con la libertad y con el Estado de derecho. Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación”, expresó el mandatario electo, quien remarcó que Venezuela “merece un futuro con derechos y esperanza”.

En ese marco, subrayó que no habrá transición democrática posible mientras existan presos políticos. “La normalización del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de su libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución”, afirmó, y exigió la liberación inmediata e incondicional de civiles y militares detenidos por pensar distinto o reclamar derechos.

González Urrutia destacó además que la salida de Maduro del país y su sometimiento a la Justicia internacional configura “un nuevo escenario político”, pero advirtió que eso no reemplaza las tareas pendientes. “Hoy quien usurpó el poder ya no está en Venezuela, pero aún queda mucho por hacer”, señaló.

En otro tramo de su mensaje, hizo un llamado directo a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad, recordándoles que su deber es cumplir con el mandato soberano expresado por el pueblo venezolano el 28 de julio de 2024. “Como comandante en jefe, les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República”, afirmó.

Finalmente, el presidente electo convocó a la unidad nacional como condición indispensable para el futuro del país. “Venezuela necesita unidad para reconstruirse, para sanar y para garantizar que nunca más el poder sea usado contra su propio pueblo”, concluyó, y cerró: “El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza. Ese país lo construiremos juntos”.