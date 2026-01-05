Un fuerte siniestro vial ocurrido en la tarde de este domingo en Rawson terminó con el vuelco de una camioneta y generó alarma entre los vecinos de la zona, aunque, no se registraron personas lesionadas. El hecho se produjo en la intersección de calles René Favaloro y Francisco de Asís, una esquina transitada del barrio y motivó la intervención policial y de personal de emergencias.

El episodio se registró este domingo 4 de enero y tuvo como protagonistas a una camioneta Dodge RAM 2500 4x4, dominio EYJ480, y a un automóvil Fiat Cronos, dominio es AD609WV. Ambos rodados contaban con seguro al momento del siniestro, según confirmaron fuentes oficiales.

De acuerdo a la información aportada por la Policía, la camioneta era conducida por Jorge Macías, de 38 años, domiciliado en Rawson. El vehículo circulaba en sentido sur a norte por calle René Favaloro cuando, al llegar a la intersección con Francisco de Asís, fue impactada por el automóvil Fiat Cronos, que era guiado por Fabiola Tivani, de 38 años, domiciliada en el departamento Pocito, quien circulaba en sentido oeste a este.

Como consecuencia del impacto que fue en la parte trasera de la cabina de la camioneta, el rodado de mayor porte perdió estabilidad y la RAM comenzó a deslizarse sobre la calzada, se precipitó hacia una acequia y terminó volcando. En tanto, el automóvil Fiat Cronos realizó varios giros sobre la calzada antes de detener su marcha.

A pesar de la violencia del impacto ambos conductores lograron descender de los vehículos por sus propios medios. Vecinos del lugar, alertados por el fuerte estruendo, dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, lo que derivó en un rápido arribo de personal policial y sanitario al lugar.

Efectivos de la Comisaría 36° trabajaron para ordenar el tránsito, aseguraron la zona y realizaron las actuaciones de rigor. Asimismo, personal de salud entrevistó a los protagonistas del siniestro y realizó controles preventivos. Tras la evaluación médica, se determinó que ninguno de los involucrados presentaba lesiones que ameritaran el traslado a un centro asistencial.

Como parte de las medidas de rigor, se realizaron pruebas de alcoholemia y dosaje a ambos conductores. Los controles arrojaron resultado negativo, con cero gramos de alcohol por litro de sangre descartándose así la ingesta de alcohol como factor desencadenante del siniestro.

Finalizadas las tareas en el lugar y una vez retirados los vehículos siniestrados, la circulación fue normalizada. Las actuaciones quedaron asentadas en la dependencia policial correspondiente, y se procedió a la confección de las actas y el relevamiento de los daños materiales. La camioneta fue radiada de circulación, porque su conductor, según informaron en la dependencia policial no contaba con licencia de conducir y tampoco la RTO, al momento de ser requeridos.