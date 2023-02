El Registro Civil había realizado el anuncio destinado a todas las parejas que tuvieran ganas de llegar al altar y quisieran hacerlo en medio de la Fiesta Nacional del Sol. Ellos, Carlos Gutiérrez y Natalia Irrazábal, sabían de la posibilidad y tímidamente se acercaron a consultar y sin planificarlo, salieron siendo marido y mujer.

La feliz pareja firmando el acta de matrimonio. (Foto:DIARIO HUARPE)

Dicen que el amor te lleva a hacer locuras y vaya si lo sabrán Carlos Gutierrez y Natalia Irrazabal, dos jóvenes de 19 y 18 años, que llegaron hasta el Costanera Predio Ferial en la primera noche de la FNS para recorrer los diferentes stands y se fueron a casa con una libreta de matrimonio que acreditaba el primer casamiento en la carpa del Registro Civil.

La ceremonia duró aproximadamente media hora. (Foto:DIARIO HUARPE)

“Nosotros sabíamos de esta posibilidad, nos acercamos a preguntar si podíamos y nos dijeron que sí y tomamos la decisión en el momento”, dijo a DIARIO HUARPE Natalia Irrazabal, una joven estudiante de 18 años a punto de comenzar su último año de secundaria.

La historia de amor comenzó un 29 de julio del 2018, en medio del Barrio Chipoletti, en Chimbas. “Nos criamos juntos, siempre fuimos vecinos y un día cambió la manera de vernos y nos pusimos de novios”, contó la flamante novia, que a su vez mencionó que desde hace un año el matrimonio era un tema que ya estaba instalado en la pareja.

El juez de paz que oficializó el matrimonio. (Foto:DIARIO HUARPE)

Solo con la presencia de los padres de Carlos, algunos funcionarios de testigos y ante la curiosa mirada de quienes iban pasando por el lugar, la breve, pero emotiva ceremonia que se celebró en el stand del Registro Civil fue la primera de los 10 matrimonios confirmados para las 5 noches.

“Se siente mucha alegría, mucha emoción y ganas de llorar”, contó emocionada la joven mientras explicaba que no sabía cómo iba a caer la noticia en su casa, ya que sus papás aún no estaban enterados de la importante decisión tomada. “Cuando llegue a casa se van a enterar, no sé cómo lo van a tomar”, agregó.

La joven pareja junto a la libreta matrimonial. (Foto:DIARIO HUARPE)

Finalmente, Carlos Gutiérrez, dijo que los planes a seguir ahora que son marido y mujer es conseguir su casa propia y más adelante, pensar en hijos. “En el futuro pensamos en los hijos y en construir nuestra casa”, mientras que Natalia aseguró que prontamente van a celebrar la unión con fiesta y toda la familia.