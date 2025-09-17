La infernal suite que tiene Memphis Depay en Brasil

El fichaje del delantero neerlandés Memphis Depay por el Corinthians no solo sacudió el panorama deportivo brasileño, sino también el inmobiliario. El jugador se ha convertido en noticia al revelarse su actual residencia: la Suite Penthouse del hotel Rosewood São Paulo, considerada la más lujosa y costosa de Brasil, con una tarifa diaria que asciende a 50.000 dólares. Según el medio Lance, el acuerdo contractual con el club garantiza que el Corinthians cubra todos los gastos de este alojamiento temporal, mientras Depay no se establezca en una residencia fija en la metrópoli.

Ubicada en el corazón de São Paulo, cerca de la Avenida Paulista, la Suite Penthouse ocupa más de 1.100 metros cuadrados distribuidos en tres niveles. Este espacio triplex, apto para ocho huéspedes, es una verdadera mansión suspendida, que incluye cuatro dormitorios con camas king size, amplias salas de estar y una cocina de chef. El mayor atractivo es su terraza exterior, coronada por una piscina infinita y jardines con vegetación nativa. El delantero, que incluso compartió en redes sociales imágenes de su perro disfrutando de la piscina privada, tiene incluido el permiso para mascotas en su contrato.

Un hotel entre los mejores del mundo

El Rosewood São Paulo añade prestigio a la estancia de Depay. El hotel, que ocupa parte del antiguo Hospital de Maternidad Condesa Filomena Matarazzo, es el único brasileño incluido en el prestigioso listado The World’s 50 Best Hotels, según GQ Brasil. Los huéspedes del penthouse disfrutan de servicio de mayordomo las 24 horas, acceso a un spa exclusivo y comidas incluidas. El gerente general del hotel, Edouard Grosmangin, describió la suite como "un reflejo más completo de los pilares que hacen que la identidad de nuestro hotel sea tan distintiva", destacando un diseño que celebra el patrimonio de la ciudad.

El acuerdo entre el jugador y el club va mucho más allá del alojamiento temporal de alta gama. Lance detalló que el Corinthians se comprometió a proveer a Depay una residencia amueblada en una urbanización privada cuando decida mudarse. Además, el paquete de beneficios incluye seguridad exclusiva, dos vehículos blindados con chofer, seguro médico premium, un chef personal y un palco en el estadio Neo Química Arena. También se le garantiza el uso de un jet privado para viajes intercontinentales y veinticuatro vuelos ejecutivos anuales entre Brasil y Europa, además de pasajes en clase ejecutiva para su equipo asesor y legal.

Desempeño y logros deportivos

En el plano deportivo, la inversión del Corinthians parece estar justificada con el rendimiento del delantero. Durante su primer año en el club, Memphis Depay ha disputado 52 partidos, registrando 15 goles y 14 asistencias. Su contribución fue clave para que el equipo conquistara el Campeonato Paulista 2025, demostrando que su impacto en el campo es tan grande como su estilo de vida fuera de él.