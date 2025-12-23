La Justicia rechazó la medida cautelar solicitada por Marcelo Moretti, quien pretendía volver a ocupar la presidencia de San Lorenzo de Almagro, tras haber sido desplazado por decisión de la asamblea de socios. Con esta resolución, el dirigente continuará apartado del cargo mientras avanza el proceso judicial de fondo.

El fallo consideró que no se reúnen los requisitos necesarios para otorgar una cautelar, especialmente el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho invocado por Moretti. De esta manera, la Justicia avaló, al menos de forma provisoria, la validez institucional de la asamblea que resolvió su salida.

En su presentación, Moretti había cuestionado la legalidad del proceso que derivó en su remoción y había solicitado ser restituido en el cargo hasta que exista una sentencia definitiva. Sin embargo, el tribunal entendió que el conflicto debe resolverse en una instancia posterior y sin alterar el actual funcionamiento del club.

Con esta decisión, San Lorenzo continuará siendo conducido por las autoridades surgidas tras la asamblea, mientras se desarrolla el litigio judicial. El fallo aporta previsibilidad institucional en un contexto marcado por fuertes disputas internas y tensiones políticas dentro de la entidad azulgrana.

El rechazo de la cautelar representa un nuevo revés para Moretti y consolida, por el momento, el escenario dirigencial vigente, en medio de un clima de expectativa entre los socios y el mundo del fútbol argentino.