El diputado nacional y principal referente de La Libertad Avanza (LLA) en San Juan, José Peluc, lanzó una proyección en el Café de la Política que agita el tablero político: su espacio, liderado por el presidente Javier Milei, confía en obtener dos de las tres bancas que se disputan en las próximas elecciones legislativas, dejando al orreguismo con un solo representante. Esta lectura se contrapone directamente con la que se maneja en los pasillos del oficialismo.

"Siempre dijimos que si el orreguismo está convencido de meter dos y nosotros también, quiere decir que nos podemos quedar con los tres y ese es el objetivo, ya que cualquiera apoyará al presidente Javier Milei", afirmó Peluc. La frase, que podría parecer audaz, revela la confianza que tienen desde el espacio libertario en el respaldo de un sector del electorado local. La estrategia, según se desprende de sus palabras, es capitalizar el apoyo al presidente y convertirlo en una victoria legislativa que amplíe la representación del oficialismo nacional en el Congreso.

El análisis de Peluc se basa en un optimismo que, según él, proviene de mediciones propias. Si bien aclaró que "no tenemos encuesta específica", aseguró que "si la tenemos por sector y nos va muy bien". Esta confianza se sustenta en la memoria de la última elección presidencial en la provincia. "Estamos convencidos de que vamos a ingresar con dos diputados en las Legislativas porque la sociedad no quiere volver al pasado y quiere acompañar al presidente. En la última elección no nos daban ni cinco puntos y terminamos cerca de ganarla", recordó el diputado.

Publicidad

En este contexto de pronósticos cruzados, desde el orreguismo también se han hecho eco de la disputa por las bancas. En un análisis anterior de DIARIO HUARPE, se mencionó la intención del oficialismo de lograr las dos bancas. La matemática electoral, sin embargo, es un desafío. A diferencia de las elecciones provinciales de 2023, donde el orreguismo logró una victoria contundente, las elecciones nacionales se rigen por lógicas diferentes. La figura de Javier Milei como presidente y el alineamiento de los votos con el gobierno nacional son factores que sin duda impactarán en la elección de los sanjuaninos.

La disputa por las bancas de diputado nacional en San Juan, entonces, se perfila como un duelo entre dos fuerzas políticas con proyecciones antagónicas. Por un lado, LLA, que confía en el arrastre de la imagen de Milei para obtener una victoria legislativa. Por el otro, el orreguismo, que busca capitalizar el triunfo provincial y la consolidación de su gobierno para retener su representación en el Congreso. Dejando claro que ambos oficialismos, nacional y provincial, ven claramente que el PJ de San Juan no logrará interceder en las elecciones de octubre y será el gran perdedor.