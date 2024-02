Cada vez falta menos para las elecciones internas del Bloquismo en San Juan (17 de marzo), y por eso el partido está que arde. A primera hora de este sábado 24 de febrero, trascendió la noticia de que la lista oficialista, encabezada por Luis Rueda, había presentado una impugnación a la lista opositora, encabezada por Juan Domingo Bravo, ya que consideraban que había falta de avales-de 550 sólo había 140- y que también existían dobles candidaturas. Ante esto DIARIO HUARPE habló con el abogado César Porto, apoderado de la lista Bravo Conducción, quien aprovechó para tildar estas maniobras como “chicanas baratas” y dijo que: “El próximo presidente debería salir elegido por el voto en las urnas, no a través de la Justicia”.

Juan Domingo Bravo encabeza la lista "Bravo Conducción". Foto: Archivo Huarpe

Por otro lado, mencionó que el argumento es inválido, ya que en ambas listas se puede apreciar la misma repetición de avales y considera que por ese motivo se deberían caer las dos listas. "Esto tiene que ver con la presentación de avales departamentales y avales provinciales", señaló Porto. al mismo tiempo que consideró que la queja es triste e inocua porque los afiliados de los departamentos avalan sus listas y los departamentos avalan la lista del central que es distrito único.

En relación con las dobles candidaturas, Porto mencionó que no son dobles candidaturas, ya que hay jurisprudencia que especifica que una persona, por ejemplo, puede figurar en la lista de Desamparados y también en la central. En el caso de que esa persona resulte electa en las dos listas, la junta obliga a esa persona a optar por uno de los cargos.

“En la lista de Capital de ellos (oficialistas) hay 12 personas que no tienen domicilio en ese departamento. Yo no iba a impugnar nada, la idea era hacer un pacto de no agresión para directamente ir a las urnas”, comentó César Porto.