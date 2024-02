Luego de que el comité central del Partido Bloquista definiera el cronograma electoral para sus elecciones internas que se realizarán el próximo 17 de marzo, desde el espacio afirman que este año habrá un cambio sustancial en la estructura del partido, ya que los históricos dirigentes cederán sus lugares a los más jóvenes, y traccionarán votos desde sus comunas. Si bien las listas se conocerán el próximo 19 de febrero, DIARIO HUARPE adelanta los posibles nombres que barajan desde la sede de calle Mitre.

En una reunión que se llevó a cabo el pasado miércoles, destacados miembros y correligionarios del Bloquismo definieron el cronograma electoral y, si bien aún existen diferencias entre los principales dirigentes, todos coinciden en un mismo objetivo: la incorporación de sangre joven en los espacios de poder del partido.

El actual presidente bloquista, Luis Rueda, buscará renovar su mandato, y es uno de los principales impulsores de esta renovación dirigencial. De hecho, fuentes allegadas al exsecretario de la Gobernación aseguran que ya tiene varios nombres en carpeta. A su vez, en la otra vereda hay al menos tres históricos que también buscan quedarse con el trono del partido de la estrella, y coinciden en la idea de incluir a la juventud bloquista en cargos clave.

Unos que entran, otros que salen

Desde la cúpula del partido confirman que dentro de la renovación que se plantea, se incluye el apartamiento de algunos dirigentes de renombre dentro del partido como el actual tesorero Andrés Chanampa, quien buscará sumar fuerzas desde Chimbas. Otros de los que cederían su lugar son el secretario Walter Vázquez, quien en las últimas elecciones compitió por la intendencia de Rivadavia representando al espacio, y desde esa comuna traccionará votos; y Carlos Maza, el exintendente de Angaco que se cruzó de vereda y ahora integra las filas del orreguismo como director de Relaciones Institucionales de Santa Lucía.

Dentro del listado de nombres jóvenes que suenan para ocupar algunos de estos lugares clave, se destacan Eduardo Bazan, quien milita desde sus 18 años y conoce bien la estructura del partido; Emanuel López, delegado departamental del Bloquismo en Caucete; Federico Rizo, quien ha ocupado la presidencia de la Junta Electoral del partido, fue director de Control y Seguridad del Tránsito, y es hijo de “El Perro” Rizo: uno de los históricos integrantes del espacio; y Martín Pandolfini quien integró la fórmula de Chanampa en Chimbas como candidato a concejal.

A su vez, hay otros dirigentes que vienen haciendo carrera desde hace tiempo en el partido y que ya han ocupado cargos importantes en la política sanjuanina e incluso federal, pero ahora buscarán recuperar protagonismo dentro del espacio. Se trata del exdirector de Protección Civil y exconcejal de Capital, Alfredo Nardi, y la exdiputada nacional Graciela Caselles, quien militará las ideas bloquistas desde Capital.

Para conocer mejor las intenciones de los jóvenes militantes que buscarán ocupar estos espacios de poder, este diario dialogó con Eduardo Bazán, quien fue categórico al decir: “Yo hablo con todos los líderes. Somos todos jóvenes que tenemos ganas de participar, pero siempre y cuando propiciemos la unidad. Yo no voy a estar en el espacio de uno o del otro, el partido necesita que la conducción actual y los que tienen también intenciones de armar otro tipo de listas tengan actos de grandeza y que logremos ponernos de acuerdo, porque la verdad es que no sobra a nadie”.

En este sentido, auguró que están dadas las condiciones para lograr la unidad y aseguró que ir por separado sería una falta de visión por parte de los dirigentes. “Si no se logra la unidad, yo me quedo en mi casa. No participaría de la conducción si no hay una lista única”, sentenció.

La posible interna tiene nombres de peso

Pese a que desde la Juventud Bloquista buscan darle un lavado de cara al partido mediante el impulso de la unidad y la conformación de una lista única, es un secreto a voces que dentro del Bloquismo hay grandes egos y convicciones contrariadas que complican la concreción del deseo joven.

Según se comenta en los pasillos de la sede de calle Mitre 423 oeste, ya hay algunas importantes figuras que tienen la intención de ocupar el lugar que actualmente tiene Rueda. Algunos de ellos serían el exministro de Salud del Gobierno de la Alianza, Pedro medina; “El Tarta” Aballay, referente de Rawson; y los hermanos Alejandro y Juan Domingo Bravo, a los que solo los une su histórico apellido, ya que por sus conocidas diferencias, irían en líneas opuestas.