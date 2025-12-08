El proyecto de la nueva Ley de Transporte que impulsa el Gobierno de San Juan entró en su etapa final, ya que este martes se incluirá en el temario de la sesión del jueves 11 cuándo se determine en Labor Parlamentaria. Luego de que las comisiones de Legislación y Asuntos Constituciones (LAC) y Obras se revisara todos los artículos, la norma parece haber quedado lista para su tratamiento en el recinto de Diputados.

La urgencia de la legislación radica en la necesidad de abordar lo que diversos actores describieron como un escenario "antiguo”. Es que el sistema actual se ha visto desfasado ante el crecimiento del transporte no regulado y la llegada de aplicaciones como Uber y Didi. Por ello, la Ley se considera necesaria para ordenar el “trabajo de gente no preparada" en el rubro.

El titular de una reconocida remisera sanjuanina, Daniel Pérez, destacó que uno de los aspectos positivos del proyecto es su intención de "terminar con el alquiler de licencias". El rediseño del sistema de transporte público, que abarca colectivos, taxis, remises y servicios por aplicación, exige un nivel de detalle y consenso político que los legisladores han estado buscando para asegurar que el proyecto avance.

Si bien durante el debate se acumularon planteos de la oposición sobre la regulación de las aplicaciones y la equidad entre actores, las comisiones retomaron el análisis con el objetivo de cerrar cada observación. El fin último es dotar a la provincia de herramientas claras que permitan el control estatal ante la irrupción de las plataformas digitales, resolviendo las indefiniciones que afectan tanto a usuarios como a prestadores.

El trabajo conjunto de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y Obras Públicas permitió concluir el proceso de análisis técnico y devolver la propuesta a la autoridad de Tránsito y Transporte para su última revisión administrativa. Con el debate destrabado, la Legislatura espera que la discusión en el recinto, agendada para la sesión del jueves 11 de diciembre, sea definitiva para un proyecto que cuenta con consenso mayoritario y que promete un ordenamiento largamente esperado por el sector en San Juan.

La Ley de Transporte es como instalar un GPS en una ciudad que creció sin planos: no solo ayuda a que los vehículos sepan a dónde ir (la regulación), sino que también asegura que solo los conductores calificados estén al volante, eliminando los desvíos (ilegalidad) para que todos lleguen a destino de forma segura y eficiente.