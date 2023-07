En la jornada del miércoles, el Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta decidió reconocer a docentes que hayan tenido asistencia perfecta sin prestarse a diferentes medidas de fuerza. El bono a otorgar será de $60.000 y son aproximadamente 35.000 trabajadores que se verán beneficiados. Frente a esta situación, referentes de los gremios docentes de San Juan aseguraron desconocer la nueva medida, pero destacaron que eso es generar diferencia entre pares y no están de acuerdo.

DIARIO HUARPE habló con Daniel Quiroga, secretario general de AMET, quien dijo que no estaba al tanto de la decisión tomada por Larreta, pero que eso es generar diferencias. “Si esto representa lo que conocemos como bono de productividad, considero que no es justo, porque muchas veces el docente no asiste no solo por huelga, sino por situaciones de enfermedad, por ejemplo. Es castigar y no me parece correcto”, destacó.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Desconozco cómo fue tomada la decisión y no puedo opinar de algo que no sé, pero si tomamos el ejemplo de Mendoza, donde se le descuenta el día al docente que no trabaja, algo que no comparto para nada, vamos a generar problemas con la docencia”, expresó Quiroga.

En la misma sintonía, Lucio Vázquez, secretario adjunto de UDA, comentó a este medio que no estaba al tanto del bono de $60.000 otorgado a docentes porteños. “No puedo emitir una opinión porque no estoy al tanto de la información, a nosotros no se nos informó nada hasta el momento, pero si va a estar incluido dentro de lo formal y va a ser en beneficio del docente, me parece correcto”, aseguró.

En tanto, del gremio de UDAP este medio no logró obtener una respuesta por parte de su titular Patricia Quiroga.