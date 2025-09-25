Publicidad
La Orquesta Sinfónica de la UNSJ brindará un concierto gratuito el 26 de septiembre

La Orquesta Sinfónica de la UNSJ ofrecerá un concierto de acceso gratuito el 26 de septiembre en el Auditorio Juan Victoria, bajo la dirección de Emmanuel Siffert y con la participación del solista Federico Salas.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El concierto comenzará a las 21.30 H. FOTO: Gentileza

El próximo viernes 26 de septiembre a las 21:30 horas, la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan ofrecerá un concierto gratuito en el Auditorio Juan Victoria. Esta presentación se enmarca en la Temporada 2025, correspondiente a la quincuagésima primera temporada del conjunto orquestal, bajo la coordinación del Centro de Creación Artística Orquestal.

El programa musical estará dedicado a dos obras significativas del repertorio sinfónico. La pieza central será la Sinfonía N° 6 de Serguei Prokofiev, una composición de gran envergadura emocional y estructural. Complementariamente, se interpretará la Introducción, Tema y Variaciones Op. 120 para Oboe y Orquesta de Johann Nepomuk Hummel, teniendo como solista al músico Federico Salas. La dirección artística de la velada estará a cargo del director invitado Emmanuel Siffert.

La Orquesta Sinfónica FFHA UNSJ continúa así su tradición de acercar la música académica a la comunidad, con acceso libre y gratuito para todo el público. Este concierto cuenta con el apoyo de diversas instituciones como Radio Universidad 931, el Banco Credicoop, CABAL Cultura, el Complejo Auditorio Juan Victoria y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan. La cita representa una oportunidad para disfrutar de un repertorio de alta calidad en una de las salas más importantes de la provincia.

