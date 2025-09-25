El próximo viernes 26 de septiembre a las 21:30 horas, la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan ofrecerá un concierto gratuito en el Auditorio Juan Victoria. Esta presentación se enmarca en la Temporada 2025, correspondiente a la quincuagésima primera temporada del conjunto orquestal, bajo la coordinación del Centro de Creación Artística Orquestal.

El programa musical estará dedicado a dos obras significativas del repertorio sinfónico. La pieza central será la Sinfonía N° 6 de Serguei Prokofiev, una composición de gran envergadura emocional y estructural. Complementariamente, se interpretará la Introducción, Tema y Variaciones Op. 120 para Oboe y Orquesta de Johann Nepomuk Hummel, teniendo como solista al músico Federico Salas. La dirección artística de la velada estará a cargo del director invitado Emmanuel Siffert.

La Orquesta Sinfónica FFHA UNSJ continúa así su tradición de acercar la música académica a la comunidad, con acceso libre y gratuito para todo el público. Este concierto cuenta con el apoyo de diversas instituciones como Radio Universidad 931, el Banco Credicoop, CABAL Cultura, el Complejo Auditorio Juan Victoria y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan. La cita representa una oportunidad para disfrutar de un repertorio de alta calidad en una de las salas más importantes de la provincia.