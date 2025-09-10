La reacción de Wanda Nara luego de que Mauro Icardi se tape sus tatuajes

La mediática y compleja relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara suma un nuevo capítulo, esta vez en el plano de los mensajes simbólicos. El delantero del Galatasaray dio un paso definitivo para cerrar el ciclo con la empresaria: cubrió los tatuajes que se había hecho en su honor en el brazo izquierdo. El futbolista, a través de sus redes sociales, mostró el proceso de covering con el que sepultó la imagen de la cara y el nombre de Wanda Nara, sustituyéndolos por un nuevo diseño: la figura de un lobo en medio de un bosque, un gesto que algunos interpretan como una necesidad de protegerse o de marcar un quiebre en su vida.

Cuando todo indicaba que la historia quedaría allí, Wanda Nara respondió al gesto de una manera igualmente contundente. Minutos después de la publicación de Icardi, la empresaria subió una foto a su perfil de Instagram en la que se la ve sentada en un auto. El mensaje, sin embargo, no fue la imagen en sí, sino la banda sonora que eligió para acompañarla: “Loba”, el clásico de Shakira. La fotografía muestra a Wanda con una media sonrisa, con una mirada directa y cargada de intención.

Publicidad

Todo en la foto parece estar meticulosamente planeado. Desde la luz que baña su figura hasta el filtro utilizado, cada elemento busca reforzar un mensaje de firmeza y control. Para sus seguidores, el gesto de Wanda no fue una casualidad, sino un mensaje cifrado que deja ver una actitud desafiante e irónica, asumiendo una vez más el rol de protagonista en esta historia.

Siguen las polémicas entre Wanda Nara y Mauro Icardi

El intercambio de señales no terminó allí. La empresaria redobló la apuesta con una imagen de una loba protegiendo a su cría, acompañada de una frase en inglés que parece dirigida a su exmarido: "Una loba siempre protege a su manada". Esto ocurre mientras Icardi ha borrado varias de las publicaciones que los mostraban juntos, consolidando la idea de una separación definitiva. Sin embargo, un detalle de su brazo izquierdo revela que no todo está borrado: los nombres de los hijos de Wanda, Valentino, Constantino y Benedicto, permanecen intactos, sugiriendo un vínculo que el futbolista busca conservar más allá de la ruptura sentimental.

Publicidad

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Cientos de comentarios ironizaban sobre la situación. Algunos insinuaban una supuesta influencia de terceros en la decisión de Icardi, mientras que otros daban consejos sarcásticos o directamente criticaban su accionar. "Hagas lo que hagas, la cara de ella queda bajo tu piel para toda la vida", sentenció uno de los mensajes, capturando el sentimiento de un público que sigue cada paso de esta mediática pareja.