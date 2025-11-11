Provinciales
La UCCuyo festejó con sus egresados sus Bodas de Plata y Oro en San Juan
POR REDACCIÓN
Con abrazos, sonrisas y un clima de afecto palpable, la Universidad Católica de Cuyo celebró oficialmente por primera vez el Día del Graduado, en un encuentro que reunió a las camadas que cumplen 25 y 50 años de egreso. El acto se realizó el 5 de noviembre en el salón de actos del Centro de Estudios Casa España y reunió a autoridades, exalumnos, familiares y docentes en un espacio que buscará consolidarse como tradición institucional.
La ceremonia abrió con la presentación del Coro de la UCCuyo, que aportó “una nota del arte expresado a través del canto”, según destacaron los organizadores. Luego, el capellán de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Pbro. Martín Nacusi Gutiérrez, impartió la bendición a los presentes.
Los discursos marcaron el sentido profundo de la jornada. La Dra. Adriana García Nieto, graduada hace 25 años, subrayó que volver a la universidad “es volver a nuestra casa, esa que nos vio nacer a nuestra vida adulta”, y remarcó: “Aprendimos mucho más que materias… aprendimos a debatir, a luchar, a desenvolvernos para el después”. La profesional definió el rol del egresado como “Testimonios de luz”, comprometidos con “la construcción de una sociedad más justa, equitativa, respetuosa y pacífica”.
Desde el Departamento de Graduados, la Mg. María Liliana Gerbec destacó el sentido institucional del encuentro: “Hemos soñado siempre con un espacio y un tiempo que nos uniera de forma solemne”. También valoró la relevancia de quienes celebran sus bodas de oro: “Ustedes son la historia viva de lo que significa formarse bajo los valores de esta Universidad”.
El cierre del acto estuvo a cargo de la rectora, Lic. María Laura Simonassi, quien agradeció “por compartir este momento de encuentro tan significativo”. Subrayó que el evento es “una verdadera expresión de comunidad” y expresó: “La comunidad no se termina en las aulas, ni en el día de graduación; se extiende y se fortalece en cada uno de ustedes”. Simonassi resaltó el recorrido profesional y humano de las generaciones presentes, y convocó a los egresados a seguir participando activamente de la vida institucional: “Queremos seguir contando con cada uno de ustedes… Su experiencia y compromiso enriquecen nuestro horizonte institucional”.
El acto concluyó con la entrega de certificados y presentes a los egresados por parte de la rectora, la vicerrectora académica y decanos de las distintas Facultades. Luego, autoridades, graduados y sus familias compartieron un ágape que selló una jornada marcada por el reencuentro y la emoción.