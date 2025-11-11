Con abrazos, sonrisas y un clima de afecto palpable, la Universidad Católica de Cuyo celebró oficialmente por primera vez el Día del Graduado, en un encuentro que reunió a las camadas que cumplen 25 y 50 años de egreso. El acto se realizó el 5 de noviembre en el salón de actos del Centro de Estudios Casa España y reunió a autoridades, exalumnos, familiares y docentes en un espacio que buscará consolidarse como tradición institucional.

Los egresados de Bodas de Plata y Oro. (Foto gentileza)

La ceremonia abrió con la presentación del Coro de la UCCuyo, que aportó “una nota del arte expresado a través del canto”, según destacaron los organizadores. Luego, el capellán de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Pbro. Martín Nacusi Gutiérrez, impartió la bendición a los presentes.

Publicidad

Discurso de la Dra. Adriana García Nieto, como graduada de 25 años. (Foto gentileza)

Los discursos marcaron el sentido profundo de la jornada. La Dra. Adriana García Nieto, graduada hace 25 años, subrayó que volver a la universidad “es volver a nuestra casa, esa que nos vio nacer a nuestra vida adulta”, y remarcó: “Aprendimos mucho más que materias… aprendimos a debatir, a luchar, a desenvolvernos para el después”. La profesional definió el rol del egresado como “Testimonios de luz”, comprometidos con “la construcción de una sociedad más justa, equitativa, respetuosa y pacífica”.

Desde el Departamento de Graduados, la Mg. María Liliana Gerbec destacó el sentido institucional del encuentro: “Hemos soñado siempre con un espacio y un tiempo que nos uniera de forma solemne”. También valoró la relevancia de quienes celebran sus bodas de oro: “Ustedes son la historia viva de lo que significa formarse bajo los valores de esta Universidad”.

Publicidad

El cierre del acto estuvo a cargo de la rectora, Lic. María Laura Simonassi, quien agradeció “por compartir este momento de encuentro tan significativo”. Subrayó que el evento es “una verdadera expresión de comunidad” y expresó: “La comunidad no se termina en las aulas, ni en el día de graduación; se extiende y se fortalece en cada uno de ustedes”. Simonassi resaltó el recorrido profesional y humano de las generaciones presentes, y convocó a los egresados a seguir participando activamente de la vida institucional: “Queremos seguir contando con cada uno de ustedes… Su experiencia y compromiso enriquecen nuestro horizonte institucional”.

El acto concluyó con la entrega de certificados y presentes a los egresados por parte de la rectora, la vicerrectora académica y decanos de las distintas Facultades. Luego, autoridades, graduados y sus familias compartieron un ágape que selló una jornada marcada por el reencuentro y la emoción.