El Ministerio de Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, emitió un parte oficial detallando la situación operativa del Paso Internacional Agua Negra (Ruta Nacional 150) para la fecha. La información es clave para los miles de turistas, transportistas y residentes que planean cruzar hacia Chile o ingresar al país.

Condiciones de tránsito y horario habilitado

Según el comunicado oficial, el paso fronterizo se encuentra habilitado para la circulación vehicular. El horario de operación establecido para este jueves es desde las 07:00 hasta las 17:00 horas.

Las autoridades hicieron especial hincapié en las medidas de seguridad que deben observar los conductores durante el recorrido. Se recomienda de manera enfática circular con luces bajas encendidas y respetar estrictamente los límites de velocidad señalizados en la ruta de montaña.

Presencia de tareas de mantenimiento en la Ruta

El informe advierte a los usuarios que personal de Vialidad Nacional se encuentra desplegado en el tramo, realizando trabajos de mantenimiento en la calzada. Por este motivo, se solicita a quienes transiten por la Ruta 150 extremar las precauciones, reducir la velocidad en las zonas de trabajo y prestar atención a las indicaciones del personal y la señalización temporaria.

Contactos de utilidad para el viajero

El gobierno provincial recuerda a la ciudadanía los números telefónicos y contactos de las instituciones involucradas en la operación del paso, para consultas, emergencias o asistencia:

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional: Atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Teléfonos gratuitos: 0800-222-6272 y 0800-333-0073.

Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales: Teléfonos: (+54) (264) 4307246 / 4307251 / 4307208. Email: coop.internacional@sanjuan.gov.ar.

Consulado General de Argentina en Valparaíso (Chile): Teléfonos: (+56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539. Guardia para emergencias: (+56) (9) 93238104.

Gendarmería Nacional Argentina: Sección Las Flores: (+54) (2647) 497002 Escuadrón 25 Jáchal: (+54) (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad (Delegación San Juan): (+54) (264) 4213534 / 4212966 / 4212532.

Asistencia Sanitaria (Ruta 150): Hospital Tomás Perón en Rodeo, Iglesia. Para emergencias, llamar al 107.

Además, se recuerda el procedimiento para llamadas telefónicas desde Argentina hacia Chile: para teléfonos fijos se debe marcar +56 + código de zona + número. Para la región de Coquimbo y La Serena, el código es 51. Para llamar a un celular chileno, se debe discar +56 + 9 + número.