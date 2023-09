El Colegio Nacional de Rawson fue víctima de ladrones que aprovecharon para ingresar durante la madrugada de este lunes. Autoridades de la institución aseguraron que el lugar cuenta con sistema de alarmas que no fueron suficientes para detener a los malvivientes que se llevaron todo el material nuevo que se utiliza para las clases de educación física y 4 matafuegos.

“Lo que más nos duele son los elementos, porque eran nuevos. Los chicos se los ganaron por salir primeros en los intercolegiales y se llevaron todo”, comenzó diciendo Lilian Andino, rectora del Colegio Nacional de Rawson, a DIARIO HUARPE.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Los ladrones fueron selectivos y solo se llevaron los elementos nuevos.(Foto: DIARIO HUARPE)

Según comentó la directivo, el hecho se produjo durante la madrugada de este lunes, cuando los ladrones, hasta el momento se desconoce el número exacto, ingresaron forcejeando una de las entradas y se dirigieron a la sala donde se guardan todos los elementos de educación física. “Ingresaron a una segunda sala donde tenemos el archivo, pero allí no había cosas de valor”, explicó Andino.

“Hasta el momento hemos podido constatar que aparte de los elementos se llevaron al menos 4 matafuegos de 15 kilos. Vamos a hacer un recorrido más detallado para ver si falta algo más, pero creemos que se llevaron solo eso”, comentó la rectora.

Aparentemente en la huida dejaron un matafuego que no pudieron cargar. (Foto: DIARIO HUARPE)

Si bien el lugar cuenta con sistema de alarmas, no fue suficiente para detenerlos. “Creemos que no se pudieron llevar más nada porque comenzó a sonar la alarma, pero igual nos hicieron daño. Nosotros contamos con personal adicional, pero no sabemos por qué esta semana no prestó servicio. Le pregunté a los vecinos si habían visto algo y nadie vio nada”, concluyó Andino.