Lali Espósito ha confirmado oficialmente su primer megaconcierto en el Estadio River Plate para el 6 de junio de 2026, un evento que define como un hito donde la fiesta del pop se apoderará del Monumental.

La adquisición de tickets comenzará el viernes 26 de diciembre a las 11:00 a través de la plataforma All Access, iniciando con una preventa exclusiva para clientes de Galicia Visa, quienes contarán con el beneficio de 6 cuotas sin interés. Una vez que se agote el cupo de esta instancia, se habilitará de forma inmediata la venta general.

Los valores para las distintas ubicaciones del estadio ya han sido confirmados: el Campo delantero tendrá un costo de $130.000, mientras que las plateas preferenciales San Martín y Belgrano costarán $110.000. Para la platea Sivori media el precio es de $80.000, seguida por las plateas altas San Martín y Belgrano a $75.000. Finalmente, el Campo General se ubica en $70.000 y la platea Sivori alta en $50.000.