TELAM
Las 10 Freidoras Profesionales HORECA Más Rentables del 2025: Guía de Precios
POR REDACCIÓN
Las freidoras profesionales horeca son fundamentales en toda cocina profesional, permitiendo freír grandes cantidades de alimentos de forma eficiente.
Elegir la freidora adecuada es crucial para el rendimiento. Los modelos industriales con capacidad de 8 litros de aceite y 2.5 kg de alimentos son ideales para uso comercial. Las freidoras de aire destacan por requerir menos aceite y reducir el tiempo de cocción un 30%.
Esta guía presenta las 10 freidoras más rentables del mercado HORECA 2025, analizando sus especificaciones y precios.
Maxima Freidora Eléctrica 1 x 6L
Encabezando nuestra lista está la Maxima Freidora Eléctrica 1 x 6L, un modelo compacto y potente ideal para espacios reducidos.
Características técnicas de la Maxima Freidora.
La Maxima Freidora Eléctrica 1 x 6L está construida en acero inoxidable, ofreciendo durabilidad y resistencia. Sus dimensiones compactas de 28 x 44 x 31,5 cm la hacen ideal para espacios reducidos. Incluye un recipiente de 10 litros que admite 6,5 litros de aceite y opera a 2500W (230V/50Hz), con termostato ajustable de 0°C a 200°C.
Especificaciones técnicas:
- Peso: 5 kg
- Capacidad: 1,2 kg de alimentos
- Material: Acero inoxidable
- Pantalla: Analógica
- Cesta: 1 unidad (20 x 22 x 11 cm)
Ventajas de la freidora Maxima
Destaca por su practicidad y seguridad profesional con:
- Zona fría para conservar el aceite
- Elemento calefactor elevado
- Protección contra sobrecargas
- Tapa extraíble anti-salpicaduras
- Patas de goma estabilizadoras
- Fácil limpieza manual (no apta para lavavajillas)
Precio de la freidora Maxima.
La Maxima Freidora Eléctrica 1 x 6L ofrece una excelente relación calidad-precio para el sector HORECA, con un precio de €118,57 (IVA incluido), sujeto a variaciones según la dirección de entrega.
Mejor uso recomendado de la Maxima Freidora
Esta freidora profesional es ideal para pequeños establecimientos de restauración, con capacidad para freír 1,2 kg de alimentos por tanda.
El modelo es especialmente recomendado para:
- Preparación de patatas fritas y aperitivos
- Elaboración de pescado frito y churros
- Espacios de cocina reducidos
- Freidora adicional para productos específicos
Su zona fría mantiene la calidad del aceite, reduciendo costes operativos. Se recomienda su uso sobre superficie estable con tapa durante la fritura.
Freidora FAH Doble Sobremesa – i90
Continuando con nuestra lista de las mejores freidoras profesionales HORECA, presentamos la Freidora FAH Doble Sobremesa – i90, un modelo de doble cuba para establecimientos con demanda media-alta.
Características técnicas de la FAH Doble Sobremesa
La Freidora FAH Doble Sobremesa de Movilfrit está construida en acero inoxidable AISI 304, disponible en dos modelos: FAH 10+10 (dos cubas de 10L) y FAH 12+12 (dos cubas de 12L).
FAH 10+10:
- Capacidad: 10+10 litros
- Dimensiones: 650 x 600 x 450 mm
- Potencia: 8 kW total
- Producción: 182 raciones
FAH 12+12:
- Capacidad: 12+12 litros
- Dimensiones: 720 x 645 x 450 mm
- Potencia: 12 kW total
- Producción: 184 raciones
Ventajas de la freidora FAH
Destaca por su sistema de elevación de resistencia, cabezal eléctrico extraíble para fácil limpieza y grifo de vaciado incorporado para cambios seguros de aceite.
- Resistencia blindada: En acero inoxidable para máxima durabilidad y eficiencia térmica.
- Cestas reforzadas: Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 para uso intensivo.
El sistema de elevación mejora la calidad de fritura al calentar menos aceite, logrando frituras más crujientes y uniformes con menor potencia.
Precio de la freidora FAH
La Freidora FAH Doble Sobremesa tiene un precio aproximado de 2.117€ sin IVA (2.562€ IVA incluido), situándose en la gama media-alta del sector profesional.
Mejor uso recomendado de la FAH Doble
Ideal para establecimientos con demanda media-alta de frituras. Perfecta para:
- Restaurantes y bares de tapas con alto volumen
- Negocios que fríen diferentes productos
- Cocinas que requieren distintas temperaturas
- Establecimientos de comida rápida
Con capacidad para 182-184 raciones, incluye garantía de un año en piezas, excluyendo desplazamiento y mano de obra.
Freidora SAMMIC 14+14L
La tercera opción es la Freidora SAMMIC 14+14L, un equipo de doble cuba para establecimientos con alta demanda.
Características técnicas de la SAMMIC
La Freidora SAMMIC FE-15+15 está fabricada en acero inoxidable con dos cubas soldadas de 28 litros totales. Ofrece 18.000W de potencia (2 x 9.000W) para un calentamiento eficiente.
Sus dimensiones son:
- Exteriores: 750 x 655 x 985 mm
- Cestas: 235 x 270 x 105 mm
- Peso: 53 kg
Funciona a 400V/50-60Hz trifásico, incluye dos cestas y cada cuba tiene termostato regulable para ajustar la temperatura.
Ventajas de la freidora SAMMIC
Principales beneficios:
- Cuba soldada con grifo: Facilita limpieza y vaciado seguro
- Alta potencia: 18.000W para rápida recuperación térmica
- Termostato regulable y de seguridad: Controla la temperatura de fritura con precisión garantizando la seguridad
- Robustez y durabilidad: Fabricada en acero inoxidable para resistir uso profesional intensivo
- Pilotos indicadores: Incluye luces de encendido y temperatura para fácil operación
Su diseño con mueble soporte ofrece estabilidad y optimiza el espacio, mientras sus cubas independientes permiten freír diferentes productos simultáneamente.
Precio de la freidora SAMMIC
El precio actual oscila entre €2.477-€2.533 (sin IVA), con un precio final de €3.065 IVA incluido. Incluye garantía de un año en piezas.
Mejor uso recomendado de la SAMMIC
Ideal para establecimientos con alta demanda como:
- Restaurantes grandes con servicio continuo
- Cocinas centralizadas y catering
- Fast-foods y restaurantes de frituras
- Comedores colectivos
Freidora BERTO'S 10+10L
En cuarta posición encontramos la Freidora BERTO'S 10+10L, un equipo de doble cuba ideal para cocinas profesionales medianas.
Características técnicas de la BERTO'S
La Freidora BERTO'S 10+10L de la serie Maxima 900 está fabricada en acero inoxidable AISI 304 con acabado Scotch Brite. Cuenta con dos cubas de 10 litros con zona fría para prolongar la vida del aceite.
Especificaciones principales:
- Dimensiones: 800 x 900 x 850 mm
- Potencia: 15 kW (7,5 kW/cuba)
- Alimentación: 400V/3N/50-60Hz
- Temperatura: hasta 190°C
- 2 cestas de acero inoxidable
Ventajas de la freidora BERTO'S
Destaca por su:
- Sistema modular: Compatible con serie Maxima 900
- Pies regulables: Asegura estabilidad
- Grifo frontal: Facilita limpieza
- Panel de mandos con protección IPX5: Resistente al agua
- Tecnología de zona fría: Evita la quema de residuos y prolonga la vida del aceite
Su estructura robusta está diseñada para uso profesional intensivo, con resistencias blindadas para un calentamiento uniforme.
Precio de la freidora BERTO'S
La Freidora BERTO'S 10+10L cuesta aproximadamente €2.250 sin IVA y €2.723 con IVA, situándose en rango medio para freidoras profesionales dobles. Incluye 12 meses de garantía en piezas y mano de obra.
Mejor uso recomendado de la BERTO'S
Ideal para:
- Restaurantes con servicio para 40-60 comensales
- Bares de tapas con alta demanda
- Cocinas profesionales compactas
- Establecimientos que requieren diferentes temperaturas de fritura
Su capacidad de 20L permite freír 4kg por ciclo, perfecta para negocios medianos.
Freidora de Aire Dobra CONBEQ Hop.
En quinta posición encontramos la Freidora de Aire Dobra CONBEQ Hop, un horno multifuncional para cocinar sin aceite productos congelados.
Características técnicas de la Dobra CONBEQ
Con dimensiones de 70,7 x 88,2 x 48,2 cm y 90 kg de peso, opera con conexión monofásica de 3,5 kW o trifásica de 4,75 kW. Alcanza 285°C y tiene cesta giratoria para 2 kg, con 99 programas personalizables y puerto USB.
Se ofrece en tres modelos:
- HOP!: Versión básica (3,5 kW)
- HOP! AIR: Con condensador y filtro (3,5 kW)
- HOP! PRO: Incluye autolavado (4,75 kW)
Ventajas de la freidora Dobra
Destaca por su sistema de rotación automática con 5 modos y elimina olores, permitiendo su instalación sin salida de humos.
Desde el punto de vista nutricional, reduce un 80% las grasas saturadas y un 50% las calorías, creando alimentos más saludables. Incluye precalentamiento automático y bandeja extraíble para fácil limpieza.
Precio de la freidora Dobra
La Freidora Dobra CONBEQ Hop tiene un precio base de 2.964€ sin IVA (3.586€ IVA incluido), variando según modelo. La versión HOP! AIR cuesta aproximadamente 3.742,50€. Incluye garantía de 1 año en piezas.
Mejor uso recomendado de la Dobra CONBEQ
Ideal para establecimientos sin salida de humos como gasolineras, bares, hoteles y restaurantes. Perfecta para preparar productos congelados como patatas, calamares, buñuelos y croquetas, logrando resultados crujientes y jugosos.
Freidora AirChef Pro 7L
La sexta posición la ocupa la Freidora AirChef Pro 7L, que utiliza tecnología de aire caliente para cocinar sin aceite, ideal para establecimientos HORECA.
Características técnicas de la AirChef Pro
Con capacidad de 6,5-7 litros y 1900W de potencia, alcanza temperaturas de 80°C a 200°C. Sus dimensiones compactas de 34,4 x 21,7 x 34,4 cm la hacen ideal para espacios reducidos.
Incluye 12 programas predeterminados y características como:
- Sistema de doble resistencia
- Canasta antiadherente
- Visor frontal iluminado
- Temporizador de 0-60 minutos
Ventajas de la freidora AirChef
Destaca por su cocción sin aceite y sistema infrarrojo. Incluye rejilla freidora, bandeja grill, parrilla y tapa de vidrio templado con doble aislamiento.
Precio de la freidora AirChef
Su precio oscila entre €64,88 y €124,04, con garantía de 2 años.
Mejor uso recomendado de la AirChef Pro
Perfecta para establecimientos que buscan opciones más saludables sin renunciar a platos fritos tradicionales.
- Preparación de porciones para 5-6 comensales
- Cocción con mínimo aceite (97% menos)
- Ideal para freír patatas, pollo, aros de cebolla y pescados
- Perfecta para espacios reducidos
Su versatilidad permite freír, asar, hornear y descongelar, maximizando su utilidad en cocinas profesionales.
Freidora ChefMaster Air Fryer 5.5L
En séptimo lugar está la ChefMaster Air Fryer 5.5L, un modelo profesional con tecnología de aire caliente para cocinar saludablemente en establecimientos HORECA medianos.
Características técnicas de la ChefMaster
Con capacidad de 5,5 litros y 1500W de potencia, incluye:
- Panel digital multifunción
- Temperatura hasta 200°C
- Temporizador de 60 minutos
- Tamaño: 36 x 28 x 31 cm
- Cesta antiadherente extraíble
Su tecnología de circulación de aire a 360° asegura una cocción uniforme, logrando alimentos crujientes por fuera y jugosos por dentro, usando mínimo aceite.
Ventajas de la freidora ChefMaster
Su principal beneficio es cocinar con 90% menos grasa, manteniendo el sabor. Su panel digital ofrece diversos modos de cocción, optimizando energía y resultados. Incluye función de mantenimiento de calor y componentes aptos para lavavajillas.
Precio de la freidora ChefMaster
La ChefMaster Air Fryer 5.5L cuesta entre €120-150, siendo accesible en su categoría. Incluye un año de garantía.
Mejor uso recomendado de la ChefMaster
Ideal para restaurantes con volumen medio, cafeterías y establecimientos HORECA que buscan opciones saludables. Sus múltiples funciones permiten preparar diversos alimentos. Perfecta para negocios que necesitan optimizar procesos con equipos compactos y económicos.
Freidora TurboCook Pro 8L
La TurboCook Pro 8L ocupa el octavo puesto, combinando tecnología de aire caliente con capacidad profesional para establecimientos que buscan opciones saludables.
Características técnicas de la TurboCook
La TurboCook Pro 8L ofrece una capacidad de 8 litros para preparaciones grandes. Opera a 1700W con temperaturas de 80°C a 200°C. Su panel táctil incluye 6-7 programas preestablecidos y temporizador de 1-60 minutos, con ventana transparente iluminada para monitorear la cocción.
Ventajas de la freidora TurboCook
Destaca por su tecnología de aire caliente que reduce 80% el uso de aceite manteniendo resultados crujientes. Incluye protección contra sobrecalentamiento y superficies antiadherentes fáciles de limpiar.
Precio de la freidora TurboCook
Cuesta entre €90-120, siendo accesible en freidoras profesionales.
Mejor uso recomendado de la TurboCook
Ideal para negocios que buscan opciones saludables con texturas crujientes, desde patatas hasta carnes.
Freidora SmartFryer 5000 6L
Avanzando en nuestro análisis, la SmartFryer 5000 6L se presenta como una solución inteligente que combina tecnología avanzada con capacidad profesional para establecimientos HORECA.
Características técnicas de la SmartFryer
Con capacidad de 6 litros para 5-6 comensales, opera a 1550W alcanzando 80°C-200°C. Su panel táctil incluye 8 programas preconfigurados.
Especificaciones principales:
- Termostato regulable
- Circulación de aire 360°
- Pantalla OLED
- Cestillo antiadherente
Ventajas de la freidora SmartFryer
Cocina con 90% menos de grasa y tiene autolimpieza. Incluye sistema de pulverización de aceite con 7 niveles.
Precio de la freidora SmartFryer
Cuesta entre €80-90, con garantía de 1 año.
Mejor uso recomendado de la SmartFryer
Ideal para establecimientos que buscan opciones saludables. Perfecta para aperitivos, platos principales y frituras diversas.
Freidora Profesional FDR 70 Orbegozo
Para finalizar, presentamos la Freidora Profesional FDR 70 Orbegozo, un modelo doble que optimiza espacio y rendimiento.
Características técnicas de la FDR 70
Ofrece 7 litros totales en dos cubetas de 3,5L cada una, con 2000W por cubeta y temperatura hasta 200°C. Incluye resistencias sumergidas y tapas con ventana.
Ventajas de la freidora Orbegozo
Destaca por su seguridad, protección contra sobrecalentamiento y asas frías. Sus cestillos son abatibles para escurrir.
Precio de la freidora FDR 70
Disponible entre €77,60 y €105.
Mejor uso recomendado de la FDR 70
Perfecta para pequeños establecimientos, permite freír dos alimentos simultáneamente.
Conclusión
Después de analizar las diez mejores freidoras profesionales para el sector HORECA, el mercado ofrece soluciones para cada establecimiento, desde la compacta Maxima Freidora Eléctrica 1 x 6L hasta la robusta SAMMIC 14+14L.
La elección dependerá del volumen de producción, espacio y presupuesto. Los establecimientos pequeños encontrarán en la Maxima o la Orbegozo FDR 70 opciones ideales, mientras que restaurantes más grandes se beneficiarán de modelos como la FAH Doble o SAMMIC.
Destaca la tendencia hacia opciones más saludables con freidoras de aire como la Dobra CONBEQ Hop y AirChef Pro, que reducen hasta un 90% el uso de grasa.
Factores como limpieza, eficiencia energética y seguridad son cruciales. Las características avanzadas como cubas con zona fría y termostatos regulables mejoran el rendimiento.
La freidora ideal equilibrará las necesidades operativas con el presupuesto, garantizando resultados de alta calidad.