Las Pibas del Jockey Club quieren hacer historia

Ser torazo en rodeo ajeno. Esa es la misión de las dirigidas por José Cano. Las Multicampeonas van por una nueva clasificación al máximo torneo del país: El Nacional de Clubes. Para eso debe quedar entre las dos mejores para jugar el prestigioso certamen por sexta vez; la segunda en forma consecutiva.

En la vecina provincia se jugará el Cuyano con la participación de Universitario RC, Pumai RC (ambos de Mendoza), Jockey Club y Mercedes Rugby de San Luis. La forma de disputa es todos contra todos a una sola rueda. Las dos primeras clasifican al Nacional de Clubes a desarrollarse a fin de mes en Córdoba.

Paralelamente a este certamen, va a disputarse un Torneo de Desarrollo donde van a participar los equipos sanjuaninos de Huazihul y Universidad; Puelches de San Luis y los selectivos de Mendoza Azul, Amarillo y Rojo. El formato consta de dos etapas. La primera es clasificatoria a Copa Oro, Plata y Bronce divididas en dos zonas de tres equipos cada uno. La segunda son las finales de cada división.

Cronograma

Zona Competencia – Cancha nº 1

12,00 hs. – Pumai vs Jockey Club

12,20 hs. – Mercedes Rugby vs Universitario

13,00 hs. – Jockey Club vs Mercedes Rugby

13,20 hs. – Universitario vs Pumai

14,00 hs. – Pumai vs Mercedes Rugby

14,20 hs. – Jockey Club vs Universitario

Zona Desarrollo – Cancha nº 2

12,00 hs. – Mendoza Rojo vs Universidad – Grupo 1

12,20 hs. – Huazihul vs Puelches – Grupo 2

12,40 hs. – Universidad vs Mendoza Azul – Grupo 1

13,00 hs. – Puelches vs Mendoza Amarillo – Grupo 2

13,20 hs. – Mendoza Azul vs Mendoza Rojo – Gruipo 1

13,40 hs. – Puelches vs Mendoza Amarillo – Gruipo 2.

Finales

14,00 hs 3º del grupo 1 vs 3º del grupo 2 – Bronce

14,20 hs 2º del grupo 1 vs 2º del grupo 2 – Plata

14,40 hs 1º del grupo 1 vs 1º del grupo 2 – Oro