Pasaron ya casi nueve meses desde que Théo Février, un joven francés de 26 años, comenzó un viaje en bicicleta por Sudamérica, y que el pasado viernes lo trajo hasta San Juan para visitar a una familia que se ofreció a hospedarlo. Si bien su paso por la provincia será breve, poco tiempo bastó para que este ciclista amateur se enamore de nuestra gente y sus costumbres. El destino final de todo su periplo, es llegar al “fin del mundo” en Ushuaia, y editar un documental con las filmaciones que ha realizado por toda Latinoamérica.

Théo llegó a la provincia el pasado viernes y se encuentra alojado en la casa de los Guimares-Baigorria, en Capital, desde donde conversó con DIARIO HUARPE antes de continuar ruta hacia Mendoza. En la entrevista contó los detalles de esta travesía que comenzó en completa soledad en abril del 2023. El contacto entre el joven y los sanjuaninos, surge porque la tía de un excompañero de Théo es familiar de los anfitriones.

Al establecer el contacto telefónico, sorprende el dominio del español que maneja este joven y asombra la calma que transmite al relatar sus vivencias. Théo es oriundo de Bordeaux, y en su ciudad se dedica a organizar multitudinarios eventos. Dato no menor: previo a este viaje, de miles de kilómetros sobre ruedas, jamás se había entrenado abordo de una bicicleta.

Théo Février. (Foto: gentileza).

Según cuenta, su viaje comenzó a pie por Ecuador, pero sin la intención de lo que vendría después: recorrer todo el Sur del continente. De visita en Colombia, decidió comprar una bicicleta y así emprender viaje a lo impensado, que primero lo llevó a -sin tener ningún tipo de conocimientos en exploración o supervivencia- comprar una canoa y recorrer 1.000 kilómetros de la Amazonía a través del Río Napo.

Su desembarco fue en Perú, donde volvió a subir a su bicicleta y comenzó a pedalear hacia Bolivia, para luego ingresar en territorio argentino. Théo pasó por Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, y finalmente llegó a San Juan. Durante la tarde-noche de este sábado emprenderá viaje hacia Mendoza, desde donde cruzará hacia Chile y recorrerá el Sur del país vecino hasta conectar con Bariloche y seguir rumbo hacia Ushuaia, donde su odisea habrá finalizado.

Consultado sobre su experiencia en nuestro país, el francés no titubea: “Lo primero que puedo decir es que aquí la gente es muy amable, para mí es increíble poder compartir tantas cosas con los locales. Nada malo me ha pasado en Argentina, sino que, por el contrario, la gente me ha ayudado mucho”.

Théo Février con los Guimares-Baigorria. (Foto: gentileza).

Respecto a las costumbres y tradiciones, Théo es cauto a la hora de opinar sobre las comidas, ya que argumenta que nuestro menú no dista tanto del de su ciudad nativa, pero a la vez se muestra maravillado por las bebidas nacionales: “Me gusta el mate y me encantan sus vinos, pero sin dudas lo mejor que probé fue el fernet con coca y hielo. Lo que más me gusta de este trago es que se comparte en el mismo vaso entre todos”.

En este sentido, comenta que, si bien su paso por San Juan es breve, tuvo la oportunidad de conocer el centro de la Ciudad y de disfrutar del paisaje montañoso. A su vez, asegura que la gente es muy cálida y hasta destaca haber sido objeto de bromas vinculadas al fútbol.

Inmortalizar su viaje en un documental

Según comenta Théo a este diario, más allá del enriquecimiento en experiencias y el disfrute de conocer nuevas culturas, uno de los propósitos centrales de su viaje es grabar un documental audiovisual sobre cada uno de los lugares visitados por él y su fiel compañera de dos ruedas.

Théo Février. (Foto: gentileza).

Equipado con una cámara y un trípode, el joven francés ha capturado cientos de imágenes y posee variado material fílmico de cada uno de los poblados y ciudades que tuvo la dicha de conocer. “Mi idea es compartir las culturas sudamericanas con Europa, y relatar mi experiencia de viajar solo”, enfatizó.

Dato

Quienes deseen conocer más sobre la aventura de Théo Février, o incluso contactarse con él -ya sea para ofrecerle algún tipo de ayuda o simplemente conocerlo-, pueden hacerlo a través de su cuenta de Instagram @deuxbras_deuxjambes (dos brazos, dos piernas), donde además también podrán deleitarse con cada una de las fotografías que postea este joven que decidió dejar el confort primermundista para sumergirse en la riqueza cultural y las postales soñadas de nuestras tierras, mal apodadas en el viejo mundo como “sudacas”.