Publicidad
Publicidad

Cultura y Espectáculos > Bomba

Listorti, Wirtz y Drago: los posibles reemplazantes de Laurita Fernández

La conductora explicó que "hay que saber cuándo hacer una pausa", mientras existen sospechas de que el año que viene podría hacer un programa en El Trece.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Laurita Fernández confirmó que no seguirá al frente de Bienvenidos a ganar.

La conductora Laurita Fernández confirmó que no continuará al frente del ciclo Bienvenidos a ganar en Canal 9, poniendo fin a los rumores que circulaban en los pasillos del canal. Semanas atrás, Fernández sentenció: "Hay que saber cuándo hacer una pausa".

La noticia de su salida llega en medio de especulaciones que sugieren que la actriz y bailarina podría conducir un nuevo programa en El Trece el próximo año.

Publicidad

A pesar de la partida de Fernández, Canal 9 tomó la decisión de continuar con el programa, pero con una nueva persona al frente. El periodista Alejandro Castelo, a través del stream "Ya fue Todo" de Jotax Digital, reveló los tres posibles candidatos para conducir el ciclo.

Castelo anticipó que los nombres responden a tres perfiles diferentes: "Uno es un consagrado conductor, el otro tiene una veta artística, y el último es alguien que ya trabajó en la productora y con Laurita".

Publicidad

Sin generar mucho misterio, Castelo lanzó los nombres de los tres posibles candidatos que podrían llegar a reemplazar a Fernández:

  1. José María Listorti: Es el primer candidato y está considerado como un "consagrado conductor". Listorti ya condujo programas de "canto, big show", y a la productora Kuarzo "le encantaría que esté él".
  2. Manuel Wirzt: Aunque no es conductor de profesión, habiéndolo hecho solo algunas veces, está fuertemente ligado a la música. Castelo recordó que Wirzt ya tiene experiencia en reemplazos importantes, citando cuando el cantante asumió la tercera temporada de "Canta conmigo" sustituyendo a Marcelo Tinelli.
  3. Hernán Drago: Este nombre es relevante porque ya forma parte del actual Bienvenidos a ganar y "formó una gran dupla con Laurita". Drago ha desarrollado una "veta humorística" y también "panelea" en varios programas de espectáculos. La idea de que pase a ser el conductor es bien recibida por el canal.
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS