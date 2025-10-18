La conductora Laurita Fernández confirmó que no continuará al frente del ciclo Bienvenidos a ganar en Canal 9, poniendo fin a los rumores que circulaban en los pasillos del canal. Semanas atrás, Fernández sentenció: "Hay que saber cuándo hacer una pausa".

La noticia de su salida llega en medio de especulaciones que sugieren que la actriz y bailarina podría conducir un nuevo programa en El Trece el próximo año.

A pesar de la partida de Fernández, Canal 9 tomó la decisión de continuar con el programa, pero con una nueva persona al frente. El periodista Alejandro Castelo, a través del stream "Ya fue Todo" de Jotax Digital, reveló los tres posibles candidatos para conducir el ciclo.

Castelo anticipó que los nombres responden a tres perfiles diferentes: "Uno es un consagrado conductor, el otro tiene una veta artística, y el último es alguien que ya trabajó en la productora y con Laurita".

Sin generar mucho misterio, Castelo lanzó los nombres de los tres posibles candidatos que podrían llegar a reemplazar a Fernández: