Cultura y Espectáculos > Bomba
Listorti, Wirtz y Drago: los posibles reemplazantes de Laurita Fernández
POR REDACCIÓN
La conductora Laurita Fernández confirmó que no continuará al frente del ciclo Bienvenidos a ganar en Canal 9, poniendo fin a los rumores que circulaban en los pasillos del canal. Semanas atrás, Fernández sentenció: "Hay que saber cuándo hacer una pausa".
La noticia de su salida llega en medio de especulaciones que sugieren que la actriz y bailarina podría conducir un nuevo programa en El Trece el próximo año.
A pesar de la partida de Fernández, Canal 9 tomó la decisión de continuar con el programa, pero con una nueva persona al frente. El periodista Alejandro Castelo, a través del stream "Ya fue Todo" de Jotax Digital, reveló los tres posibles candidatos para conducir el ciclo.
Castelo anticipó que los nombres responden a tres perfiles diferentes: "Uno es un consagrado conductor, el otro tiene una veta artística, y el último es alguien que ya trabajó en la productora y con Laurita".
Sin generar mucho misterio, Castelo lanzó los nombres de los tres posibles candidatos que podrían llegar a reemplazar a Fernández:
- José María Listorti: Es el primer candidato y está considerado como un "consagrado conductor". Listorti ya condujo programas de "canto, big show", y a la productora Kuarzo "le encantaría que esté él".
- Manuel Wirzt: Aunque no es conductor de profesión, habiéndolo hecho solo algunas veces, está fuertemente ligado a la música. Castelo recordó que Wirzt ya tiene experiencia en reemplazos importantes, citando cuando el cantante asumió la tercera temporada de "Canta conmigo" sustituyendo a Marcelo Tinelli.
- Hernán Drago: Este nombre es relevante porque ya forma parte del actual Bienvenidos a ganar y "formó una gran dupla con Laurita". Drago ha desarrollado una "veta humorística" y también "panelea" en varios programas de espectáculos. La idea de que pase a ser el conductor es bien recibida por el canal.