Live-action de Enredados: Teagan Croft y Milo Manheim los protagonistas

Disney ha retomado oficialmente el desarrollo de la adaptación cinematográfica en acción real de Enredados. Para esta versión, el estudio ha seleccionado a Teagan Croft y Milo Manheim como los protagonistas encargados de dar vida a Rapunzel y Flynn Rider.

La producción se encuentra bajo la dirección de Michael Gracey, reconocido por su trabajo en The Greatest Showman, con un guion firmado por Jennifer Kaytin Robinson. El proyecto había quedado en pausa temporalmente tras el desempeño en taquilla de Blanca Nieves en abril de 2025.

Teagan Croft, famosa por interpretar a Raven en la serie Titans y protagonizar True Spirit, asume con este film su primer papel protagónico de gran presupuesto con Disney. A su lado estará Milo Manheim, hijo de la actriz Camryn Manheim y figura consolidada de la franquicia Zombies tras ser finalista en Dancing with the Stars.

El equipo técnico se completa con la productora Kristin Burr, quien ya trabajó en Cruella, y Lucy Kitada en la producción ejecutiva. Por el momento, la compañía no ha revelado detalles sobre el inicio de la filmación ni una fecha de estreno estimada.

El largometraje original de 2010 contó con las voces de Mandy Moore y Zachary Levi, alcanzando los 591 millones de dólares de recaudación global. Debido a esa popularidad, la franquicia se expandió previamente con el cortometraje Enredados para siempre y una serie televisiva.

Esta nueva apuesta se integra a la extensa lista de remakes de la última década, que incluye éxitos como Lilo & Stitch, y precede al estreno de Moana, previsto para el 10 de julio. Tras este anuncio, el estudio se enfocará en la búsqueda de la actriz para el papel de Madre Gothel.