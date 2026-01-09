La nutricionista Viviana Viviant destaca que una alimentación adecuada es fundamental para combatir el cansancio persistente y mejorar el humor a lo largo del día, más allá del descanso y la actividad física. Según evidencia nutricional, ciertos alimentos aportan nutrientes clave que ayudan a sostener la energía, favorecer la producción de serotonina y mantener un estado de ánimo equilibrado.

Entre los 10 alimentos que aportan energía sostenida y pueden influir positivamente en el ánimo se encuentran:

Avena: aporta energía prolongada y vitaminas del complejo B. Pescado de mar: rico en hierro, triptófano y omega-3, nutrientes vinculados con mejor humor. Nueces: energía y grasas saludables que apoyan la función cerebral. Pastas integrales: carbohidratos que evitan picos de glucemia. Leche: fuente de triptófano que favorece la producción de serotonina. Chocolate amargo: en porciones moderadas puede levantar el ánimo. Semillas de lino y chía: omega-3 y energía para el organismo. Lentejas: hidratos de carbono y hierro vegetal (mejor con vitamina C para su absorción). Banana: más hidratos de carbono y triptófano que otras frutas. Pan integral o multicereal: energía prolongada y vitaminas del complejo B.

Por qué importa la alimentación

La fatiga crónica y el agotamiento no siempre se alivian solo con dormir: pueden deberse a causas médicas como anemia, trastornos del sueño o desequilibrios hormonales, por lo que es importante evaluar clínicamente si los síntomas persisten.

Además de incluir alimentos energéticos en la dieta, expertos recomiendan desayunar todas las mañanas, organizar comidas cada tres horas, evitar el abuso de cafeína y bebidas energizantes y llevar un estilo de vida que combine actividad física y manejo del estrés.

En definitiva, integrar estos alimentos y hábitos diarios puede ser una estrategia útil para quienes buscan combatir el cansancio cotidiano y mejorar su bienestar emocional a través de la nutrición.