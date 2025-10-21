El viernes 17 de octubre, el equipo de salud del Área Programática de Caucete, en conjunto con el Hospital Dr. César Aguilar y la Zona Sanitaria II, coordinada por José Bernal, realizó el segundo operativo sanitario en la localidad de Las Chacras. Esta iniciativa busca acercar la atención médica integral a los vecinos de zonas alejadas, siguiendo la primera experiencia desarrollada el 17 de mayo.

Las Chacras, ubicadas cerca de la Ruta Provincial 510 y accesibles por una huella de tierra, albergan aproximadamente a 70 personas entre adultos y niños. Durante el operativo, los profesionales ofrecieron prestaciones de clínica médica, pediatría, ginecología con charlas de prevención de cáncer de mama, odontología, extracción de sangre, control de signos vitales y tensión arterial, oftalmología y vacunación.

Publicidad

En cuanto a inmunización, se aplicaron dosis de Hepatitis B, Quíntuple (Penta), Antipoliomielítica (IPV), Triple Viral, Antigripal, Antitetánica (DT) y PN20 (Antineumocóxica), con el objetivo de reforzar la protección de la población local.

Los operativos forman parte de un programa impulsado por el Gobernador Marcelo Orrego y el Ministro de Salud, Amílcar Dobladez, con la finalidad de garantizar el acceso a la salud en todo el departamento. Los equipos sanitarios continuarán trabajando en distintas localidades para brindar atención médica integral y promover la prevención en la comunidad de Caucete.