Departamentales > Caucete

Llegó a Las Chacras un nuevo operativo sanitario con servicios médicos y vacunación

Llegó el segundo operativo sanitario en Las Chacras, brindando atención médica, controles, charlas preventivas y vacunación a los 70 vecinos de la localidad.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El equipo  de salud de Caucete y de la Zona Sanitaria II, realizó un nuevo operativo sanitario en la localidad de las Chacras. (Foto gentileza)

El viernes 17 de octubre, el equipo de salud del Área Programática de Caucete, en conjunto con el Hospital Dr. César Aguilar y la Zona Sanitaria II, coordinada por José Bernal, realizó el segundo operativo sanitario en la localidad de Las Chacras. Esta iniciativa busca acercar la atención médica integral a los vecinos de zonas alejadas, siguiendo la primera experiencia desarrollada el 17 de mayo.

Las Chacras, ubicadas cerca de la Ruta Provincial 510 y accesibles por una huella de tierra, albergan aproximadamente a 70 personas entre adultos y niños. Durante el operativo, los profesionales ofrecieron prestaciones de clínica médica, pediatría, ginecología con charlas de prevención de cáncer de mama, odontología, extracción de sangre, control de signos vitales y tensión arterial, oftalmología y vacunación.

En cuanto a inmunización, se aplicaron dosis de Hepatitis B, Quíntuple (Penta), Antipoliomielítica (IPV), Triple Viral, Antigripal, Antitetánica (DT) y PN20 (Antineumocóxica), con el objetivo de reforzar la protección de la población local.

Los operativos forman parte de un programa impulsado por el Gobernador Marcelo Orrego y el Ministro de Salud, Amílcar Dobladez, con la finalidad de garantizar el acceso a la salud en todo el departamento. Los equipos sanitarios continuarán trabajando en distintas localidades para brindar atención médica integral y promover la prevención en la comunidad de Caucete.

