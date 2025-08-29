Un exfuncionario del municipio de Angaco, Facundo David Nievas, será llevado a juicio oral y público, donde la Fiscalía solicitará una pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, acusado del delito de peculado. Nievas, quien se desempeñó como capataz general del municipio, está siendo investigado por presuntamente haber utilizado maquinarias, cañerías y personal de la Municipalidad de Angaco para realizar una obra clandestina en provecho propio.

La investigación, formalizada el martes 29 de octubre de 2024 por el juez Federico Rodríguez a pedido del fiscal Sebastián Gómez de la UFI Delitos Especiales, se inició a raíz de una denuncia presentada en enero por Walter Rafael Funes, secretario de Planificación, Obras y Servicios de la Municipalidad de Angaco. Los vecinos del Callejón Nievas, en la localidad de Las Tapias, notaron que el agua no llegaba con la misma intensidad a sus casas y pidieron informes al municipio y al Concejo de Angaco, lo que derivó en la denuncia.

Según la acusación, el 29 y 30 de mayo de 2023, Facundo David Nievas, sin autorización, habría comandado una cuadrilla de trabajadores municipales, trasladado una retroexcavadora y utilizado caños propiedad de la municipalidad para hacer una conexión ilegal a la red de agua madre. El objetivo era trasladar caudal de agua a una cisterna de 7.500 litros, que abastecía una pileta que tenía en construcción el imputado y un puñado de lotes que Nievas había vendido a otras familias. Inclusive, el exfuncionario habría utilizado caños mucho más grandes que los que tenían sus vecinos para el traslado del caudal.

Walter Rafael Funes constató que la obra no estaba registrada y, acompañado por una escribana el 17 de enero de 2024, verificó la conexión clandestina a la red de distribución de agua potable municipal.

A pesar de que Nievas se encuentra en libertad, la fiscalía ya presentó la acusación. La audiencia para el cierre de la investigación penal preparatoria y el comienzo del debate de juicio oral está fijada para el próximo miércoles, 3 de septiembre de 2025, a las 7:45 horas. En esta instancia, la fiscalía expondrá la teoría del caso, respaldada por las pruebas, que incluyen expedientes, informes municipales y del Concejo, además de testimonios de los empleados que trabajaron en la obra ilegal, según explicó la ayudante fiscal Agostina Pérez, en rueda de prensa.

Cabe destacar que no es la primera vez que Facundo David Nievas se ve envuelto en un escándalo. En 2019, unas 30 familias denunciaron que le habían comprado lotes en el Callejón Nievas que no se podían escriturar, una situación que el Municipio de Angaco se comprometió a sanear posteriormente.