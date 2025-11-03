El rally de la bolsa no se detuvo en la primera rueda de noviembre y el índice S&P Merval avanzó 3,4% este lunes. En Wall Street, los ADRs subieron hasta 7,1% y bonos Globales en dólares operan en leve baja.

Este lunes, el Merval trepó 3,4% hasta los 3.104.495,27 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo 2,4% a 2.041,25 puntos, su mayor marca desde fines de mayo. Entre los papeles que más subieron destacaron: Telecom Argentina (+11,3%); Ternium (+8,4%); Banco BBVA (+6,5%).

Ocurre después de un octubre (marcado por las elecciones legislativas) que dejó un rendimiento histórico para los activos argentinos. La bolsa porteña tuvo su mayor ascenso en 30 años, los ADRs volaron hasta 150% y los bonos soberanos escalaron hasta 35% durante el mes pasado, lo que llevó al riesgo país a perforar los 700 puntos básicos (pb). En tanto, el S&P Merval en dólares rozó los 2.000 puntos tras escalar 73%.

El rally se concentró en la última semana, luego de un triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) que desató la euforia del mercado ante la expectativa de que esto dé lugar a un fuerte impulso en materia de reformas estructurales y a un eventual regreso a los mercados internacionales de deuda.

En diálogo con Ámbito, el economista José Ignacio Bano señaló que, de continuar con este impulso, a la Bolsa local todavía le queda margen de suba. En ese sentido, recordó que a comparación del pico del S&P Merval en dólares de 2.388 puntos alcanzado el 9 de enero, existe casi una diferencia del 17% al partir desde el punto actual. "Ese nivel es alcanzable", añadió.

"En la Argentina, la parte de cuentas públicas sigue muy sólidas", remarca el especialista, quien entiende que esto puede llevar al riesgo país nuevamente a niveles cercanos a los 500 pb, donde se ubicaba a principios del año. "Es esperable que otra vez con 500 pb de riesgo país tengamos unos 2.400 o 2.500 puntos de margen en dólares, que era lo que había alcanzado en ese momento", sostuvo.

ADRs y bonos

Los ADRs escalaron hasta 7,1% de la mano de Telecom Argentina, seguido por Edenor (+5,8%); Central Puerto (+4,9%). A contramano, Loma Negra cayó 2,6%.

Desde este lunes, Wall Street comienza a operar una hora más tarde (a las 11:30 de Argentina). Allí, los títulos Globales argentinos (los emitidos bajo jurisdicción extranjera) cerraron leves bajas de hasta 0,7%, al tiempo que los Bonares (que tienen jurisdicción local) cerraron con bajas de hasta el 1,1%.

En cuanto a los bonos hard dollar, Bano indicó que, si la perspectiva es llegar a 500 pb de riesgo país, faltan recorrer aún más de 150 pb, en los que los bonos deberían escalar a ese nivel. En ese sentido, cree que de ocurrir esto, los bonos cortos como el Global 2030 (GD30) podrían subir hasta 3% y los largos hasta cerca de 10%.

En tanto, el Sale Trader de IEB, Nicolás Cappella, resaltó que los bonos en dólares cerraron la jornada con leves bajas, y recordó que el próximo miércoles, Javier Milei y Luis Caputo viajarían a EEUU para terminar de cerrar el swap y la línea de financiamiento con bancos americanos y "aval" del Tesoro estadounidense por u$s20.000 millones extras, que a priori, servirán para la ya anunciada recompra de bonos.

Fuente: Ámbito