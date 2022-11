Melina Romero de 39 años murió tras sufrir heridas en una explosión dentro de su departamento, debido a una fuga de gas no detectada. La familia Panella compuesta por Alejandro, el padre, y sus dos hijos Javier y Valeria, habrían iniciado la construcción con la finalidad de establecer un negocio familiar. DIARIO HUARPE, se contactó con los empresarios, quienes no quisieron aportar datos para no entorpecer el procedimiento de las autoridades.

Alejandro Panella llegará a San Juan el 30 de noviembre. Foto: Gentileza

Alejando Panella, el padre, al momento del llamado estaba emprendiendo viaje hacia la provincia de San Juan. Según dijo, este 30 de noviembre estaría llegando a la provincia y se pondría a disposición de las autoridades para agilizar el caso. El empresario no quiso dar declaraciones y dio como motivo la calidad de señal de su teléfono celular, aunque destacó que lamenta mucho la situación.

Javier Panella es el administrador del Consorcio. Foto: Gentileza

Javier Panella, que es abogado y vive en Córdoba, es el administrador del complejo, a pesar de la distancia entre las provincias. Él se encarga de cobrar las expensas y, por ende, el que recibe todas las quejas de los vecinos del consorcio Masare de O’Higgins.

Javier dijo que: “La fuga de gas es propia de la unidad y no del edificio”

Como se mencionó anteriormente, el abogado vive en Córdoba, pero a raíz del acontecimiento, desde el lunes se encuentra en la provincia de San Juan. Al igual que su padre, no quiso dar declaraciones ante los medios de comunicación, sin embargo, dijo que está a disposición de las autoridades para esclarecer el caso lo antes posible.

Valeria Panella conocía a la fallecida por la explosión. Foto: Gentileza

Por último, Valeria, la hermana de Javier, dijo que conocía a Melina. La mujer optó por no dar declaraciones hasta que el caso se resuelva y mencionó que no tenía mucho que ver con las tareas administrativas del Consorcio, aunque reconoció que tenía una relación de locatario y locador propia del rubro con la fallecida.

Un fideicomiso es el marco jurídico del negocio inmobiliario; es decir, es el contrato en el que se definen el conjunto de derechos y obligaciones de los fiduciantes (inversores), el fiduciario (administrador) y demás participantes del proyecto. Foto: Archivo / Diario Huarpe

Melina Romero

Melina Romero vivía sola en el lugar junto con su mascota. Foto: Gentileza

Alrededor de las 22.20 horas del día lunes 28 de noviembre, se confirmó lo que nadie del consorcio Masare de O'Higgins quería enterarse. Su vecina del departamento de un primer piso, Melina Romero, de 39 años, murió tras sufrir una explosión en su hogar, debido a una fuga de gas no detectada. La mujer agonizó por un día, internada en el hospital Marcial Quiroga, a raíz de las graves heridas. La noticia fue confirmada por el entorno de la víctima y por autoridades de la fiscalía Delitos Especiales, que ahora investigan el contexto de su muerte

Ella era secretaría de una estética y estudiante de la carrera de contador público, se encontraba junto con su perro Simón en el departamento, cuando sucedió el siniestro doméstico

Explosión

Así quedaron las ventanas del departamento de Melina. Foto: Archivo Diario Huarpe

El lunes 28 de noviembre, por la mañana, comenzó el peritaje de Bomberos de la Policía de San Juan para determinar cómo se acumuló el gas en el departamento del primer piso del Masare de O’Higgins. El informe seguramente será crucial para la investigación, al igual lo que tengan para decir los vecinos, los propietarios del lugar y autoridades gubernamentales

La explosión dejó daños totales en el interior del departamento y afectó, aunque no dejó inhabitable, los departamentos colindantes. Un vecino dijo que “pareció un terremoto” cuando escuchó el estallido y sintió el sacudón. La puerta del departamento voló hecha añicos unos 40 metros, al igual que estallaron los vidrios.

El oficial principal Víctor Cabrera, perito de Bomberos, fue uno de los primeros en llegar tras la explosión. El hombre dijo a este medio que la principal hipótesis era una fuga de gas de los caños de la red del interior de la casa o de algunos de los artefactos, que no fue advertida por la inquilina o el propietario del complejo habitacional. A raíz de la fuga, se acumuló gas en todo el departamento y al entrar en contacto con algún iniciador, se produjo la explosión.