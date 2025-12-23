Luciana Salazar: estrés crónico y sospecha de tumor por Redrado

La disputa legal entre Luciana Salazar y Martín Redrado alcanzó un punto crítico tras la fallida audiencia por la cuota alimentaria de Matilda el lunes 22 de diciembre,. En declaraciones telefónicas al programa Puro Show, la modelo describió al economista como un hombre "cínico" y "obsesionado" que busca dañarla constantemente.

Salazar denunció que, mientras él se muestra públicamente como víctima, en privado le sigue enviando correos electrónicos románticos a pesar de estar en pareja con Lulú Sanguinetti, pruebas que ella ya expuso en sus redes sociales.

El impacto de este enfrentamiento trascendió lo judicial para afectar gravemente la salud de la mediática. Salazar reveló que debió someterse a una resonancia magnética cerebral tras obtener resultados preocupantes en sus análisis médicos, lo que llevó a los especialistas a sospechar inicialmente de un tumor en la cabeza,. Aunque se descartó dicha patología, el diagnóstico final fue un cuadro de estrés severo crónico derivado del hostigamiento que padece.

Por su parte, Redrado ha negado ser el padre de la menor y alegó sufrir presiones económicas, llegando a calificar las acciones de Salazar como una "extorsión",. Ante esta acusación, que la modelo considera una injuria grave que afecta su trabajo, ella anunció que iniciará un juicio por daños y perjuicios. Luciana manifestó sentirse sola frente al poder económico y mediático de su ex, a quien también acusó de orquestar ataques mediante hates y hostigamiento digital.