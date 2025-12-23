Luciana Salazar mostró los mensajes de amor que Redrado le mandaba cuando estaba casado

El pasado lunes 22 de diciembre se realizó una nueva audiencia judicial entre Martín Redrado y Luciana Salazar por la cuota alimentaria de Matilda. El encuentro no tuvo éxito y provocó la furia de la modelo, mientras que el economista negó ser un deudor alimentario, aseguró que paga todas sus cuentas y calificó las acusaciones como mentiras. Ante esto, Salazar utilizó sus redes para denunciar el daño que Redrado le causa a una menor y su falta de inteligencia emocional al no soltar el pasado.

Para demostrar que su ex aún mantiene un interés romántico no resuelto, la mediática difundió capturas de correos electrónicos comprometedores. Estos mails fueron enviados por Redrado cuando ya estaba en pareja con Lulú Sanguinetti, su actual esposa, y en ellos le proponía cenas en hoteles de Estados Unidos o viajes a islas paradisíacas. Salazar destacó la contradicción del economista, quien le enviaba estas invitaciones al mismo tiempo que le iniciaba una denuncia por hostigamiento.

Publicidad

Harta de ser tratada de "extorsionadora", Luciana reafirmó que Redrado no respeta a su propia pareja y actúa con despecho. Actualmente, la resolución del conflicto está en manos de la justicia. Salazar espera que el magistrado tome una determinación que ponga fin a esta situación conflictiva que afecta la estabilidad de su hija y el vínculo entre ambos.