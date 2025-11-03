Luciano Cáceres se separó de su pareja tras cuatro años

Una noticia sentimental sacudió la farándula local este domingo. La periodista Karina Iavícoli reveló en Infama (América TV) que Luciano Cáceres se separó de su novia, Belén Riva Roy, después de varios años de relación.

Iavícoli lanzó la información inicialmente como un enigmático. La periodista había adelantado que el actor "es muy querido, estuvo muchos años en pareja con una actriz súper" y que ahora no se estarían llevando del todo bien. Además, mencionó que la pareja tendría "un tema con un auto" y que la exnovia es la hermana de un colega. Minutos después, Iavícoli confirmó los nombres, señalando que ella es Belén Riva Roy, hermana del cronista Santiago, y él es Luciano Cáceres.

La periodista de Infama se comunicó directamente con el actor para chequear la información. Iavícoli contó al aire que le escribió a Cáceres y que él le contestó confirmando la noticia: "Me dijo que sí, que están separados, pero que se llevan muy bien". Fuentes cercanas al actor también aseguraron que se separaron "en buenos términos".

La relación entre Cáceres y Riva Roy había comenzado hace varios años y se mantuvo con un perfil bajo, alejado de las cámaras. Belén es actriz, profesora de yoga y amante del bienestar integral.