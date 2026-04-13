El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que la inflación de marzo superará el 3% y proyectó una desaceleración a partir de abril. Lo hizo durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Rosario, ante empresarios y referentes del sector financiero.

El funcionario se refirió al dato que difundirá el Indec y explicó que el índice estará por encima de ese nivel debido a factores estacionales y a un impacto en rubros vinculados al petróleo. Según detalló, esto se reflejó en aumentos en transporte, pasajes y educación.

“Seguramente será arriba del 3%”, señaló Caputo, al tiempo que remarcó que desde abril se iniciaría un proceso de desaceleración inflacionaria. En ese sentido, sostuvo que se espera una etapa de “desinflación y crecimiento” en los próximos meses.

Las estimaciones del ministro coinciden con proyecciones privadas y con el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina, que ubicaron la inflación de marzo en torno al 3,1%, con un rango estimado entre 2,7% y 3,5%.

Durante su exposición, Caputo también planteó un escenario de mediano plazo con mejores indicadores económicos. Señaló que a partir de abril podrían comenzar “los mejores meses” en términos de actividad y evolución de precios.

El ministro participó del evento en la ciudad de Rosario en la previa de su viaje a Washington D. C., donde asistirá a reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.