En un encuentro clave para el futuro del PRO, Mauricio Macri reunió este miércoles a la dirigencia nacional del partido y delineó la estrategia de cara al nuevo escenario político. El expresidente ratificó el apoyo a las reformas laborales, tributarias y penales que impulsa el Gobierno de Javier Milei, aunque dejó en claro que el espacio mantendrá su autonomía y que el proyecto presidencial para 2027 sigue firme.

“Estamos los que queremos estar en el PRO. Los que no, ya se fueron o están en camino de hacerlo”, expresó una fuente partidaria tras la reunión celebrada en la sede del partido, en el barrio porteño de San Telmo. El cónclave, encabezado por Macri junto a Soledad Martínez, Jorge Macri y Facundo Pérez Carletti, reunió a intendentes, diputados, senadores y referentes provinciales, entre ellos María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro.

Publicidad

Según trascendió, el encuentro se desarrolló en un clima de “reencuentro” y “definiciones políticas”. Allí, Macri planteó que el PRO mantendrá bloques propios en Diputados y en el Senado, separados de La Libertad Avanza, aunque colaborará en la aprobación de las reformas que considere beneficiosas para el país.

Durante su discurso, Macri hizo hincapié en la importancia de preservar la identidad partidaria, el trabajo en equipo y el respeto por las instituciones. “Nunca hemos creído en los personalismos. La institucionalidad empieza por el partido y acá hay respeto individual por las personas”, expresó, reafirmando el perfil liberal y republicano del espacio.

Publicidad

Por su parte, María Eugenia Vidal destacó que el PRO seguirá actuando como una fuerza independiente, con la misión de acompañar las medidas positivas del Gobierno y marcar diferencias cuando sea necesario. “El PRO es un partido autónomo, que siempre va a hacer lo correcto sobre lo conveniente”, sostuvo la diputada.

En la misma línea, el diputado Fernando de Andreis remarcó que el PRO “tiene un enorme futuro” y que el objetivo es volver a ser una alternativa nacional. Además, subrayó que el partido se mantiene fiel a su concepción liberal amplia, en la que la libertad de expresión, el respeto institucional y la gestión eficiente son pilares fundamentales.

Publicidad

Con este encuentro, el macrismo buscó enviar una señal de orden interno y reafirmar su lugar en el tablero político nacional: acompañar al Gobierno en su agenda de reformas, pero sin diluir su propia identidad.