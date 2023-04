En marco de la investigación que hay contra de la médica Daniela Saldivar Ozán, la profesional de salud del Hospital Doctor Guillermo Rawson que atendió un parto en junio de 2021 y terminó en muerte, la abogada defensora de la mujer, Sandra Leveque solicitó la ampliación de la prórroga de la instrucción, a la espera de la producción de pruebas clave.

La letrada habló con DIARIO HUARPE tras la finalización de la audiencia de este viernes. La abogada contó que el 24 de este mes vencía la prórroga de investigación, pero se extendió por seis meses más por solicitud de la defensa y de la fiscalía Delitos Especiales, que esperan por pruebas de suma importancia.

Saldivar Ozán está acusada de actuar con negligencia en el parto de una joven madre, cuyo resultado terminó con la muerte del recién nacido. El bebé nació en junio del 2021, pero murió al mes, aparentemente porque la médica utilizó la maniobra ‘kristeller', que consiste en la presión del abdomen para que el bebé salga.

En su momento de dar la versión de los hechos, la profesional en la mira de la Justicia dijo que "nunca aplicó la maniobra kristeller" en la madre. Luego aclaró que monitoreó el feto y no detectó anomalías, ni sufrimiento fetal. Tampoco detectó anormalidades que "hicieran pensar en una cesaría y no parto normal", según publicó Tiempo de San Juan. La madre había aprobado la cesárea, pero no se la realizaron.

Leveque solicitó libros e informes del sector de enfermería, también la testimonial de una colega de Saldivar Ozán y de un médico que estuvo en el momento del parto. Por otro lado, señaló a este medio que impugnó el informe oficial de los médicos forenses de la Justicia, argumentando que tiene contradicciones y falta de argumentación en algunas definiciones.

Por último, la abogada defensora resaltó que esperan la pericia caligráfica realizada en la histórica clínica, pues en el escrito aparece borrado con corrector y escrito arriba maniobra kristeller. Según la acusada no escribió eso.