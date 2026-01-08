La pantalla chica de 2026 comienza con cambios drásticos tras confirmarse que Andrea Taboada quedó fuera del panel de Intrusos. Según reveló la periodista Laura Ubfal, la salida no fue fruto de un acuerdo mutuo, sino que la echaron del programa. El clima interno se tensó aún más cuando Taboada utilizó sus redes sociales para recordar un viejo enfrentamiento con uno de los actuales conductores, Rodrigo Lussich.

Sobre el trasfondo de esta decisión, Ángel de Brito fue tajante al declarar: “Estaba todo podrido, no la querían más”. Aunque estaba previsto que la panelista cumpliera con la temporada de verano y se retirara en febrero, llegó a un arreglo con América TV para marcharse de inmediato.

Actualmente se encuentra de vacaciones y no regresará al equipo. Ante la silla vacía, la producción ya tendría definido el regreso de una figura histórica. El conductor de LAM detalló: “Quien se sumaría a Intrusos, según me dijeron, es Marcela Baños”.

Marcela Baños ya cuenta con dos etapas previas en el ciclo: la primera entre 2011 y 2014 con Jorge Rial, y la segunda entre 2021 y 2022. Su alejamiento anterior se produjo al no sentirse cómoda cuando Florencia de la V tomó el mando, pero ahora estaría lista para trabajar con la dupla de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Justamente Pallares salió al aire este miércoles 7 de enero para aclarar diversas cuestiones relacionadas con estos movimientos que sacuden al panel.