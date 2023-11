Antonella Carrizo; madre de Shariht, el nene de tres años que murió después de un siniestro vial, marchó junto a su familia pidiendo justicia y acusando de negligencia al Hospital Rawson. La marcha se dio en la mañana de este miércoles 1 de noviembre de 2023.

Durante la movilización, Carrizo habló con DIARIO HUARPE. “Estamos reunidos familiares amigos y gente que pasó negligencia médica eso es lo que estamos todos reunidos, porque el hospital últimamente está matando la gente, no la está salvando. Yo no voy a parar hasta que salga toda la verdad”, dijo a este medio.

Carrizo acusa al hospital de haber cometido negligencia. Según su versión, el hospital en primer lugar le dio el alta el mismo día que entró a urgencias, después le dio un diagnóstico equivocado, en el que Shariht “había acumulado enfermedades”. Por último, según lo que dijo Carrizo, desde el hospital el niño había muerto por un caso de meningitis y no por las lesiones del siniestro vial, tal como lo indicaba el parte oficial.

“Me dijeron que mi hijo no estaba mal por el accidente. Cuando él entró por el accidente, no entró por ninguna enfermedad. Me hicieron pasar como si yo estuviera loca cuando yo sé lo que tenía mi hijo. Y dejaron que le dieran un paro”, agregó la madre.

La marcha inició frente al Hospital Rawson acompañado por bombos, reclamando justicia e insultando a las médicas del nosocomio. “Te lo entregamos vivo, hija de puta”, “salgan y den la cara” y “háganse cargo de que abandonaron un nene”, son algunas de las cosas que gritaron frente al nosocomio.

Rapidez en la Justicia

Antonella reclamó velocidad en el tratamiento del caso. “Yo no voy a esperar hasta el año que viene o dos años más. Yo quiero que ahora el juez resuelva, no quiero que el año que viene, ni nada, porque ellos (el personal de salud) siguen trabajando como si nada”, agregó.

Dura acusación contra el policía

Barraza, imputado por homicidio culposo en el caso de Shariht, es el policía al que la familia culpa de la muerte. En la marcha exigieron que “diga la verdad”. Según la versión de los familiares, Barraza venía hablando por celular, conducía a alta velocidad, impactó y arrastró al pequeño y que abandonó a las víctimas del siniestro vial.

Esta versión contradice a la que emitió la policía. La UFI, que investiga la causa, explicaron que el efectivo no abandonó la escena, sino que pidió la presencia de más policías en la zona porque hubo incidentes con los vecinos que comenzaron a agredir al automovilista. Tras la llegada de los policías, el efectivo, protagonista del siniestro fue a sede policial, y dio su versión de los hechos, además se puso a disposición para colaborar con la investigación que se abrió.

La situación del tío

Franco Alexis Calvo es el otro imputado por la muerte del niño de tres años. Calvo, el tío de Shariht era el que llevaba al niño en moto. “La verdad que no lo he visto porque no he tenido tiempo con todo esto”, comentó la madre.

“Lo que queremos es que se haga cargo. Que él (Barraza) chocó a mi hijo. Todo el mundo lleva a su hijo en moto, así que no me vengan a decir y criticar”, comentó por la situación. Es que Shariht, según la versión de fiscalía, iba sin casco y con otros dos adultos.”¿Sabe cuál es la bronca de nosotros? Que él no se hace cargo, que él (el policía) lo ha chocado”, dijo la madre volviendo a culpar al policía que manejaba el auto.

La condena que esperan

Sobre qué esperan, en primer lugar es desligar al tío y que el policía reciba algún tipo de condena. DIARIO HUARPE preguntó si además iban a buscar algún tipo de indemnización económica, y Antonella respondió que esto lo tendrá que determinar la justicia. Además piden que se desvinculen del hospital e inhabiliten al personal de salud (enfermeros, médicos, instrumentistas, entre otros) que atendieron a Sharith. Aun la familia no hizo una denuncia formal.

Por el momento los únicos imputados, ambos con homicidio culposo, son Jairo Barraza (el policía que manejaba el auto) y Franco Alexis Calvo (el tío de Shariht).