Durante una transmisión en vivo sobre el robo en la casa de Pampita, la esposa de Mariano Grondona, Elena Lynch, sorprendió a los periodistas al brindar un estado actualizado sobre la salud del reconocido conductor y periodista.

Elena Lynch explicó que Mariano Grondona está "muy delicado", detallando que hace 13 años que convive con un ACV. Además, mencionó que sufrió una doble pulmonía el mismo día que el Papa, y que actualmente permanece en su domicilio: "Está en casa porque mejor en casa que mal en el sanatorio. En el sanatorio peor porque todo el tiempo están trabajando en él. Está acá, está tranquilo y muy bien cuidado. Como dice el médico: ‘tu casa es un sanatorio’".

Con 92 años, el histórico conductor de Hora Clave está acompañado por sus seres queridos. Su esposa reconoció la gravedad de la situación: "Es bravo, es bravo", refiriéndose a la complejidad de su estado actual.

Mariano Grondona ha tenido una extensa trayectoria en el periodismo, especialmente en radio y televisión. Participó en ciclos como La Clave del día y A la Vuelta en Radio Continental, y Las Claves del Día y Pensando con Mariano Grondona en Radio La Red. En televisión condujo Clases con Mariano Grondona y La Clave de Mariano Grondona.

Además, es autor de varios libros destacados, entre ellos Los pensadores de la libertad, Bajo el imperio de las ideas morales, La corrupción, La Argentina como vocación y Las condiciones culturales del desarrollo económico.

Está casado con Elena Lynch, con quien tiene tres hijos y nueve nietos. También forma parte de la Academia Nacional de Periodismo, donde ocupa un lugar representativo.