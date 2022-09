Más de la mitad de los sanjuaninos se inscribió en la segmentación energética

El pasado mes de julio se puso en funcionamiento la inscripción para todo el país, para completar el formulario de inscripción a la segmentación tarifaria. Dependiendo los ingresos de cada hogar, cada usuario sería ubicado en uno de los tres niveles establecidos por Nación. En la provincia de San Juan, más de 160.000 personas, solicitaron continuar con el subsidio de energía eléctrica.

El 15 de julio se abrió la posibilidad de todos los usuarios de servicios de energía eléctrica y gas natural, al Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE). En primera instancia, la inscripción debía realizarse por terminación de DNI, en días establecidos. Así, el final del periodo de registro, finalizó el 26 del mismo mes.

Publicidad

Por los bajos números de inscriptos y las cientos de dudas que fueron surgiendo entre los usuarios, se tomó la decisión de dejar abierta la carga de datos en el formulario del RASE para completar nuevas solicitudes o la posibilidad de modificar la información aportada. Hasta el 26 de julio, en la provincia, según los datos aportados por EPRE había solo 33.000 sanjuaninos que completaron la solicitud.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Para facilitar el acceso de aquellas personas que no tuvieran la oportunidad de contar con acceso a internet o no entendían cómo completar el formulario, se puso a disposición la posibilidad de llegar mediante un turno hasta las diferentes oficinas de Anses. De manera conjunta, el pasado 15 de agosto se realizó una tarea de abordaje territorial sobre las zonas más vulnerables de la provincia, buscando a aquellos usuarios que no habían iniciado el trámite.

Todas las tareas realizadas, finalmente, fueron de beneficio y el número de usuarios que solicitaron continuar con el subsidio de energía eléctrica, según los datos aportados a DIARIO HUARPE por EPRE, aumentaron significativamente.

Actualmente, la provincia cuenta con 236.191 suministros y a la fecha se han anotado 161.993 hogares al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía. De los hogares categorizados como nivel 1, es decir, los de mayor ingresos, hay 6.946 anotados. La mayoría de los anotados, pertenecen al nivel 2 con un total de 119.295 hogares. Finalmente, los hogares de menores recursos, son 35.752.