En medio de los cuestionamientos y las acusaciones de que fomentó la corrida cambiaria que llevó al dólar blue por encima de los $ 1.000, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, se defendió de las críticas al sostener que su postura la viene "diciendo hace años".

Milei, un economista que se idéntica con un enfoque liberal radical, se encuentra en el centro de la polémica en la campaña electoral argentina. En medio de la agitación del dólar blue, que recientemente superó la barrera de los $1.000, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y bancos apuntado hacia él como uno de los responsables de la situación económica actual.

En su defensa, Milei utilizó su plataforma en X para exponer su visión económica y sus propuestas. "Somos el único espacio político con un plan concreto para evitar la hiperinflación. Hay que eliminar el Banco Central, rescatar Leliqs y base monetaria; reducir fuertemente el gasto público, bajar impuestos, desregular y abrir la economía," afirmó en un posteo. Agregó enfáticamente: "Cualquier otra cosa nos lleva a ser la villa miseria más grande el mundo. Lo venimos diciendo hace años."

Uno de los puntos más polémicos que generó críticas tanto del Gobierno como de la oposición fue la recomendación de Milei a los ahorristas de no renovar los plazos fijos en pesos. "Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, esas basuras no pueden valer ni para abono," declaró, avivando aún más la controversia.

Los políticos no fueron los únicos en criticar a Milei; los sectores empresariales también se manifestaron en contra de sus propuestas. Las asociaciones de bancos emitieron un comunicado conjunto en el que pidieron responsabilidad a los candidatos y destacaron la importancia de evitar declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la población y volatilidad en las variables financieras.

El ministro de Economía y candidato del oficialismo, Sergio Massa, calificó a Milei de "irresponsable" y criticó su falta de preocupación por la población. Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio, lo tildó de "irresponsable" y lo acusó de fomentar la corrida cambiaria.