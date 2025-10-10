Federico Dorcaz, modelo y cantante argentino oriundo de Mar del Plata, fue asesinado a tiros en la Ciudad de México en un ataque que las autoridades consideran planeado. El incidente ocurrió en la madrugada del jueves en la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El artista circulaba en una camioneta Grand Cherokee de alquiler cuando fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en motocicletas. Según los reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), los agresores aprovecharon el tráfico y la confusión vehicular para acercarse a Dorcaz y dispararle. Testigos relataron que intentó escapar acelerando, pero fue alcanzado por los disparos. Al bajar del vehículo, colapsó y falleció en el lugar antes de que llegaran los servicios de emergencia.

Las autoridades acordonaron la zona y notificaron al Ministerio Público para iniciar las primeras diligencias, incluyendo peritajes y recolección de evidencias balísticas. Un comunicado oficial señaló que “personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo” en la zona mencionada.

Actualmente, se analizan las imágenes de cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables. Los indicios preliminares sugieren que los atacantes huyeron cruzando un puente peatonal hacia el Bosque de Chapultepec. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga el caso bajo la figura de homicidio doloso, con el objetivo de esclarecer las causas y detener a los autores.

En un principio, algunas versiones extraoficiales indicaron que podría tratarse de un intento de asalto, pero la hipótesis oficial apunta a que fue un ataque directo contra Federico Dorcaz. La pesquisa se mantiene abierta, con la cooperación entre la SSC CDMX y la FGJCDMX para recabar testimonios y evidencias.

Federico Dorcaz nació en Mar del Plata y durante su infancia vivió allí. A los 13 años se mudó a España, donde inició su carrera como modelo a los 18 años. Posteriormente, se trasladó a Estados Unidos para comenzar a desarrollar su faceta musical, según contó: “Tuve la oportunidad, en Nueva York, de empezar con la música. Canto desde bien chiquito. Y ahí empezó todo”.

En 2017, Dorcaz lanzó su primer sencillo “Kuliyuki”, apostando a un estilo que fusionaba pop, rock y sonidos electrónicos. Finalmente, eligió instalarse en Ciudad de México para potenciar su carrera artística. En su vida personal, mantuvo una relación con Mariana Ávila, actriz y bailarina mexicana reconocida por su participación en el reality “Las estrellas bailan en Hoy”.

Tras el asesinato, Mariana Ávila expresó en su cuenta de X: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”.