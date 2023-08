De la crisis de Independiente se sale con entrega, cabeza, sacrificio, escuchando y haciendo goles. Para cualquier mortal, combinar las cinco cualidades es complicado, aunque siempre hay una excepción y es Matías Giménez. El delantero sanjuanino, ex San Martín y formado en Concepción, resultó el gran salvador del Rojo en el estreno de Carlos Tevez como entrenador. Dos goles para el triunfo sobre Vélez y clase absoluta en las dos definiciones para sacar al Rey de Copas de la zona de descenso. Un partido soñado y consagratorio.

Giménez fue la carta ganadora del Apache, quien tras el triunfo destacó que nunca estuvo en duda que Matías iba a ser titular. Es que la gran apuesta de Tevez fue el delantero sanjuanino, quien había perdido peso en la ofensiva con Ricardo Zielinski como DT. Pero llegó Tevez, afuera Martín Cauteruccio que en lo que va del 2023 acumula 12 goles y es el máximo artillero, para la oportunidad fue del ex San Martín que pegó dos veces en el complemento. Primero con una genialidad con enganche y remate de larga distancia, y luego de penal. Así, fue la figura y quien se llevó la gran ovación del estadio Libertadores de América.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Estoy muy contento. La semana fue dura, con intensidad, trabajamos muchos movimientos, en el partido tuve buena conexión con (Alexis) Canelo y feliz por los dos goles que llevaron al equipo al triunfo”, fue la primero que dijo Matías. Que buscó resumir todo lo que vivió en una frase.

Luego, el atacante que debutó en Primera en el 2019 y que con la camiseta de San Martín anotó 24 goles para luego emigrar a Avellaneda, bajó a tierra ya con 7 goles con Independiente y recordó que antes del primer gol Tevez lo llamó para solicitarle paciencia en el ataque. “Carlos me pidió intensidad y dinámica antes del partido, y en la previa al gol me dijo que estuviera tranquilo y me tomará tiempo para definir”. Y el resultado fue el testimonio de su obediencia y calidad. Metió el freno, dejó en ridículo al marcador, y definió con un derechazo preciso al palo izquierdo del arquero.

“Creo que fue un partido muy bueno para nosotros, que nos va a ayudar a tener confianza para seguir peleando las 12 finales que nos quedan”, tiró con base en la situación por la que pasa el Rojo. Y agregó: “en la semana el entrenador hizo mucho hincapié en la confianza, el equipo estaba muy golpeado y creo que fue un buen partido y jugamos bien. Debemos trabajar para poder mantener la intensidad y estoy seguro de que lo vamos a lograr”.

“Estoy muy contento y feliz por los dos goles que llevaron al equipo al triunfo”.

Así y muy lejos de sentirse el gran héroe, porque realmente lo fue, mantuvo la humildad y le dio todos los créditos por su logro al nuevo entrenador. “Tevez nos da consejos, nos habla mucho y eso es muy importante para nosotros y más sabiendo de la trayectoria que tiene Carlos. Fue muy importante creer que todos éramos parte del equipo titular para tener una gran competencia interna”, cerró el nuevo ídolo del Rojo que puso su sello, el del gol, cuando Independiente parecía que se hundía.