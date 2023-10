El expresidente Mauricio Macri dio un paso al frente en la escena política argentina al manifestar públicamente su apoyo al candidato Javier Milei en el balotaje frente a Sergio Massa, programado para el 19 de noviembre, un día crucial en el que se decidirá quién liderará el destino del país como próximo presidente de Argentina y convocó a los electores a votar por el candidato libertario.

En una conversación con el periodista Eduardo Feinmann en la emisora Radio Mitre, Macri expresó su respaldo a Milei con fuertes palabras: "Quien lidera la propuesta de cambio es Javier Milei y hay que tener la humildad de reconocerlo". Esta declaración sorprendió a muchos, ya que Macri es el fundador del PRO, un partido político que anteriormente se encontraba en una posición distante de las ideas libertarias de Milei.

Macri compartió una anécdota personal reveladora al mencionar la reacción de su esposa, Juliana Awada, frente al renovado protagonismo político del expresidente. Awada, según Macri, "se quería morir" ante esta nueva alianza, pero su hija Antonia lo instó a respaldar a Milei en la segunda vuelta electoral. Macri compartió las palabras de su hija: "'Papá no hay alternativa, tenés que apoyar a Milei. Si Antonia me dice eso, para mí es palabra sagrada. Ella también quiere un cambio'".

Aunque Macri negó la existencia de una fractura dentro de la coalición Juntos por el Cambio, lanzó críticas severas hacia algunos dirigentes radicales a quienes acusó de "transar" con Sergio Massa, el candidato presidencial de Unión por la Patria. En particular, apuntó contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el senador Martín Lousteau y el diputado nacional y dirigente de la UCR porteña, Emiliano Yacobitti, alegando que han apoyado legislaciones contrarias a la mayoría, como aumentos de impuestos y jubilaciones sin aportes, a solicitud de Massa.

En respuesta a las críticas de Elisa Carrió, quien afirmó que Macri había cedido a su "lado oscuro" y buscaba pactar con Milei, el expresidente subrayó la importancia de no dejarse llevar por el ego y recordar que el poder proviene de la gente. Dijo: "Cuando a la gente le gana el ego, se transforma en alguien que no puede construir nada bueno, y lo que tenemos que lograr es recordar quién nos dio poder, que es la gente, y eso es para construir, no para dañar".

Macri también compartió que recientemente se reunió con Milei y Patricia Bullrich, en la que ambos expresaron su apoyo sin condiciones, sin discutir posibles futuros cargos en un eventual gabinete. Macri enfatizó su compromiso de colaborar en cualquier iniciativa que beneficie el futuro de Argentina, destacando su disposición a no utilizar esta situación como una oportunidad para tomar represalias o expulsar a alguien del partido.

En última instancia, Macri resumió su objetivo principal al afirmar: "El tema de hoy es clarificar que lo que se ha hecho no es la excusa de nadie para que sean dueños de Juntos por el Cambio ni echen a nadie del partido". La política argentina se encuentra en un momento de transformación significativa, y el apoyo de Macri a Milei ha añadido un nuevo y sorprendente giro a la contienda electoral.