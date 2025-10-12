La nueva temporada de LOL Argentina para Prime Video, donde el objetivo principal es que los participantes se hagan reír entre sí para que el otro quede eliminado, ya está generando controversia. Los protagonistas del primer escándalo fueron Pachu Peña y Dani La Chepi.

Según explicó Rodrigo Lussich en Intrusos (América TV), la comediante La Chepi le hizo trampa a Pachu. La regla del reality es clara: el que se ríe, pierde.

La trampa consistió en una acción simple, según se detalló: La Chepi le dijo a Pachu que sonriera para una foto y, en ese momento, él quedó eliminado. Pablo Layus reveló que la jugada habría sido una idea que le aconsejó un camarógrafo.

Tras su eliminación, Pachu Peña se mostró "bastante molesto" aunque intentó disimular su malestar. El humorista se defendió argumentando que él no es una persona competitiva y que lo que disfruta es reunirse con otros humoristas para "divertir a la gente", no el premio.

Sin embargo, Pachu lanzó una dura crítica contra La Chepi: "Vino con otras armas que no sé si estaban en el contrato, me hizo caer y pisar el palito".

El enojo del humorista fue tal que, incluso, llegó a consultar a especialistas, pues fue a "leer el contrato del enojo". Pachu reveló que su equipo legal le dio la razón en su reclamo: "Después le dije 'dale, es un juego, no me saques de la cancha'. Los abogados me dijeron que me cagaron, no la gente de LOL, sino La Chepi".