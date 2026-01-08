El Banco Nación dispuso este miércoles un conjunto de medidas de apoyo para los productores agropecuarios afectados por los incendios rurales, que dejaron más de 140.000 hectáreas dañadas en La Pampa y zonas de la Patagonia y causaron pérdidas en pasturas, infraestructura e impactos productivos importantes.

La iniciativa alcanza a MiPyMEs agropecuarias, ya sean societarias o unipersonales, ubicadas en las provincias afectadas, con el objetivo de facilitar la continuidad de sus actividades en medio de un escenario crítico donde la sequía, altas temperaturas y vientos persistentes dificultan la recuperación.

Las medidas anunciadas comprenden:

Prórrogas y renovaciones de créditos vigentes sin modificar las tasas originalmente pactadas, extendibles hasta 360 días para aliviar la carga financiera inmediata.

Líneas de crédito nuevas para inversiones y capital de trabajo, con plazos de devolución de hasta 60 meses para inversiones y 36 meses para capital de trabajo, incluyendo períodos de gracia de hasta 12 meses.

Montos máximos de financiamiento de hasta $100 millones por usuario, con un tope específico de $50 millones para capital de trabajo.

Estas herramientas buscan ordenar compromisos financieros, sostener el flujo de fondos y ofrecer alternativas para que los productores puedan invertir en la recomposición de infraestructura, compra de insumos y sostener sus operaciones pese a las dificultades generadas por el fuego.

Los incendios que comenzaron en diciembre de 2025 y continuaron en enero de 2026 afectaron gravemente zonas rurales, destruyendo pastizales, alambrados y parte de la base productiva en áreas clave, y obligaron a que productores y entidades rurales solicitaran asistencia financiera y crediticia al banco público.

El anuncio de estas medidas se da en un momento en que productores enfrentan daños productivos y económicos significativos, y representa un intento del sector financiero oficial de mitigar los efectos inmediatos de la emergencia ambiental y brindar previsibilidad para sostener las actividades agropecuarias a mediano plazo.