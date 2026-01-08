Economía > Ayuda
Medidas de Banco Nación para productores afectados por incendios
POR REDACCIÓN
El Banco Nación dispuso este miércoles un conjunto de medidas de apoyo para los productores agropecuarios afectados por los incendios rurales, que dejaron más de 140.000 hectáreas dañadas en La Pampa y zonas de la Patagonia y causaron pérdidas en pasturas, infraestructura e impactos productivos importantes.
La iniciativa alcanza a MiPyMEs agropecuarias, ya sean societarias o unipersonales, ubicadas en las provincias afectadas, con el objetivo de facilitar la continuidad de sus actividades en medio de un escenario crítico donde la sequía, altas temperaturas y vientos persistentes dificultan la recuperación.
Las medidas anunciadas comprenden:
Prórrogas y renovaciones de créditos vigentes sin modificar las tasas originalmente pactadas, extendibles hasta 360 días para aliviar la carga financiera inmediata.
Líneas de crédito nuevas para inversiones y capital de trabajo, con plazos de devolución de hasta 60 meses para inversiones y 36 meses para capital de trabajo, incluyendo períodos de gracia de hasta 12 meses.
Montos máximos de financiamiento de hasta $100 millones por usuario, con un tope específico de $50 millones para capital de trabajo.
Estas herramientas buscan ordenar compromisos financieros, sostener el flujo de fondos y ofrecer alternativas para que los productores puedan invertir en la recomposición de infraestructura, compra de insumos y sostener sus operaciones pese a las dificultades generadas por el fuego.
Los incendios que comenzaron en diciembre de 2025 y continuaron en enero de 2026 afectaron gravemente zonas rurales, destruyendo pastizales, alambrados y parte de la base productiva en áreas clave, y obligaron a que productores y entidades rurales solicitaran asistencia financiera y crediticia al banco público.
El anuncio de estas medidas se da en un momento en que productores enfrentan daños productivos y económicos significativos, y representa un intento del sector financiero oficial de mitigar los efectos inmediatos de la emergencia ambiental y brindar previsibilidad para sostener las actividades agropecuarias a mediano plazo.